Venezuela mantendrá política de paz para defender el Esequibo

El diputado Hermánn Escarrá, aseveró que la Guayana Esequiba se defenderá con la paz y no con la violencia

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, diputado Hermánn Escarrá, aseveró que la Guayana Esequiba se defenderá con la paz y no con la violencia. Subrayó que Venezuela mantendrá su política internacional pacífica para tratar asuntos de interés de la nación.

El parlamentario, desde la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) el lunes pasado, rechazó la utilización de cualquier orden militar aduciendo que se debe optar por el diálogo, la paz y el entendimiento, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Cree que el Esequibo será declarado como venezolano finalmente, porque no existen argumentos contrarios en el precepto del derecho internacional sobre el particular. «No hay forma alguna en el orden de la racionalidad, de la interpretación estatutaria del derecho internacional y del derecho comparado, ni forma alguna, que no sea declarar ese territorio de Venezuela», expresó.

El asambleísta exhortó al pueblo a estar tranquilo en tal sentido, porque existe un equipo multidisciplinario de expertos de todo el Estado involucrado en la defensa de ese espacio territorial del país, por razones históricas y de geopolítica.

Calificó de contradictorias las declaraciones del representante del Gobierno de Guyana en la 77° Asamblea General de la ONU, sobre este tema. En su opinión, las acusaciones de Mohamed Irfaan Ali son una manera de confundir a la opinión pública.

Escarrá estima que no debe caerse en provocaciones, pero sí apegarse a la Carta de las Naciones Unidas y al Acuerdo de Ginebra, suscrito entre el Reino Unido, Venezuela y Guyana, que rige la disputa y cuya motivación es alcanzar una negociación amistosa.

