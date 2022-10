Reportan 192 fallecidos por inundaciones en Níger

Entornointeligente.com /

Las crecidas causadas por las fuertes lluvias en Níger, en África Occidental, han afectado a más de un cuarto de millón de personas.

La Dirección General de Protección Civil de Níger reportó este sábado 192 víctimas mortales y 200 fallecidos tras lluvias torrenciales que han azotado el país africano desde junio del año en curso hasta la fecha.

De acuerdo con la autoridad, la mayoría de los decesos fueron provocados luego de que las fuertes precipitaciones destruyeran precarias viviendas de arcilla, cuyo colapso ocasionó la muerte por ahogamiento de los residentes.

Asimismo, señaló que tras las inundaciones se estima que al menos 260.000 personas se encuentran afectadas a nivel de país.

Torrential rainfall and floods continue to wreak havoc in Niger����.

The number of flood-affected people has increased ⬆️by 60% from 140,000 to 226,000 within a week.

At least 168 people have been killed.

Time is of the essence and we must scale-up assistance now to #SaveLives . pic.twitter.com/tFQ1jrf7Jh

— OCHA NIGER (@OCHA_Niger) September 21, 2022 Ante la crítica situación, el Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de Desastres aprobó el 15 de septiembre pasado una campaña de concienciación de una semana de duración sobre los riesgos de inundaciones.

La iniciativa se implementa con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de mitigar el impacto de las inundaciones en la nación.

Durante 2021, las lluvias torrenciales del verano provocaron al menos 77 fallecidos y 250.000 afectados en el país.

En otro orden, la directora de la agencia meteorológica nacional, Katiellou Gaptia Lawan, subrayó que las fuertes lluvias de este año fueron consistentes con los modelos de impacto del cambio climático.

Níger es el país más pobre del mundo, según la referencia del Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

