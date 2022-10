PSD único partido que recusa votar contra  o Chega na «moção de censura» a Santos Silva

Entornointeligente.com /

Luís Montenegro nega «aproximações» entre do PSD ao Chega. A verdade, porém, é que o seu partido foi no Parlamento o único que recusou votar a favor de um parecer chumbando liminarmente uma pretensa «moção de censura» do partido de André Ventura ao presidente da Assembleia da República, o socialista Augusto Santos Silva.

Estava em causa, no plenário da Assembleia da República (AR), um parecer da comissão de Assuntos Constitucionais considerando que não podia ser admitido um projeto de resolução do Chega censurando o comportamento de Santos Silva na condução, por alegada falta de isenção,

O parecer foi a votos esta sexta-feira no plenário. Só o Chega votou contra. Todos os restantes partidos votaram a favor. Todos – exceto o PSD, que se absteve (e de resto já assim tinha procedido na comissão de Assuntos Constitucionais). Em suma: o projeto de resolução de Ventura viu-se definitivamente arquivado, por falta de apoio parlamentar.

Subscrever Os sociais-democratas justificaram a abstenção defendendo que não querem contribuir para qualquer «folclore político» entre o partido liderado por André Ventura e o presidente do Parlamento, tendo inclusive recusado fazer o primeiro parecer sobre este caso (a missão passou para o PAN). Já antes, na comissão, os sociais-democratas haviam dito, através da deputada Mónica Quintela, que os conflitos entre o Chega e o presidente da AR «servem exclusivamente os interesses de cada um deles».

No plenário, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, lamentou que o debate sobre o projeto tenha sido impedido, que o texto «nada tem de ilegal» e que não deveria ter sido o presidente do Parlamento a decidir sobre a admissão da iniciativa.

A comissão de Assuntos Constitucionais elaborou o parecer aprovado no plenário a pedido do próprio presidente da AR já que é a este que compete admitir (ou não) iniciativas legislativas. Sendo ele próprio o objeto principal da resolução do Chega, Santos Silva remeteu a decisão para a comissão de Assuntos Constitucionais, pedindo um parecer «sobre a conformidade constitucional e regimental» do projeto de resolução do Chega, «nomeadamente para efeito da sua admissibilidade» e justificou esta decisão «pelas dúvidas suscitadas pelos serviços da Assembleia mas também em razão das dúvidas muito fundas e muito complexas» suscitadas «no plano ético-político, não por este projeto de resolução em concreto, mas pelo precedente que ele pode criar».

Santos Silva argumentou, designadamente, que se os deputados pudessem passar a «censurar» outros deputados, então um dia os deputados do Chega também poderiam ser as vítimas, por força, simplesmente, de uma maioria absoluta (como a que o PS detém atualmente).

Ainda esta sexta-feira, e também no plenário da AR, Augusto Santos Silva foi obrigado a intervir para acalmar os ânimos entre a bancada do Chega e as restantes, no debate do projeto do partido de Ventura que visava a introdução da castração química como pena para crimes de violação e abuso sexual de crianças.

«Insisto em pedir silêncio. Quem crê ter por si o conforto da razão, escusa de tentar com vozearia impedir os outros de apresentarem os seus argumentos», alertou o presidente da AR, que chamou também a atenção para que se evitassem gestos «ofensivos» (o deputados fez o gesto de chifres encostando uma mão à testa, repetindo o que um dia levou à demissão de um ministro, Manuel Pinho).

O projeto mereceu o voto contra de todo o plenário – e desta vez incluiu-se também o PSD. A deputada social-democrata Emília Cerqueira disse que o seu partido recusa ser «cúmplice de propostas que passam por penas cruéis, degradantes e desumanas», acusando Ventura de «falsas verdades».

