Para além de Darwin

A história humana mostra que mudanças rápidas e radicais são possíveis. Evidentemente, apenas quando o custo de não agir é muito mais elevado do que agir.

Frequentemente, caímos na falsa especulação de comparar países ou cidades, talvez na esperança de compreender os limites onde estamos a operar. Obviamente compreendemos que as circunstâncias são completamente diferentes entre povos. Por mais barreiras geográficas, políticas ou sociais que coloquemos entre nós, pertencemos apenas a um planeta. E o que quer que façamos, deve caber dentro dos seus limites.

Os dados são claros relativamente às emissões de carbono. E a comunidade científica é unânime quanto à necessidade de converter drasticamente as nossas cidades. Precisamos de transformar as nossas cidades de pontos de emissão de carbono para pontos de absorção de carbono. Mais do que uma necessidade, será uma condição absolutamente crucial dos anos que se aproximam.

A forma como vivemos e a rápida expansão das nossas cidades deixa muito claro que se pretendemos combater as alterações climáticas de forma eficiente, precisamos reduzir as nossas emissões globais de carbono em 40%; e, para tal, é obrigatório mudar e transformar os maiores núcleos habitacionais: as nossas cidades.

O oceano, as florestas e as principais fontes naturais de absorção de carbono não conseguem reverter (ou digamos, cooperar, para melhor descrever o processo em causa) o impacto que o nosso estilo de vida, extremamente acelerado, produz. Existe na nossa forma de vida moderna uma relação difícil entre o consumo e a produção. O nosso estilo de vida é feito para produzir rapidamente mas para digerir lentamente. Poderíamos indagar sobre uma perspectiva filosófica ou até ética ou social, no entanto, o que nos é pedido é pragmatismo e acção. Precisamos passar do ponto de apontar o dedo e reconciliar-nos com a familiaridade de chamar ao nosso planeta casa.

Estamos no processo que classificamos como mudanças antropogénicas – causadas pela acção do ser humano. Todos sabemos que para atingirmos o máximo de 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta será necessária uma redução de pelo menos 40% na nossa pegada de carbono.

O ambiente construído é um dos sectores-chave na mitigação das mudanças climáticas. A indústria da construção tem emissões significativas de efeito de estufa e para criarmos uma imagem sensível precisamos compreender que apenas o betão representa cerca de 8% das emissões de CO2 a nível global. Portanto, a indústria da construção precisa fazer parte da mudança. Fácil? Não. Fundamental? Sim.

Ajustar a utilização de recursos é imperativo para manter uma meta de 1,5 graus Celsius realista. Actualmente, o ambiente construído é uma grande fonte de emissões devido aos materiais sintéticos maioritariamente utilizados na arquitectura . Materiais comummente usados na construção como: betão, aço, vidro e alumínio devem ser questionados quanto à sua alta intensidade de emissões. Com base em evidências globais, vemos que a tendência dentro das áreas de desenvolvimento urbano não conduz a uma redução nas cargas ambientais, mas, pelo contrário, aumenta-as.

Adaptar recursos e redesenhar as nossas cidades tendo em conta materiais negativos em carbono, ou seja, materiais que absorvem mais dióxido de carbono da atmosfera do que libertam (durante a sua fabricação e vida). Precisamos de nos capacitar e compreender que é necessário planear eficientemente as nossas cidades. Compreender as cidades enquanto pontos de deslocação. Ao que chamamos as futuras low carbon cities (cidades baixas em carbono) . É quase como se o carbono fosse o novo colesterol entre a escala humana e planetária.

Poderíamos ir mais além e afirmar que alterar a forma como nos relacionamos com o que produzimos e consumimos é fundamental para lidar com a crise climática que estamos (apenas) a começar a surfar. Em termos práticos, compreender que tratar os combustíveis fósseis como recursos infinitos é completamente insustentável. E, para além disso, utilizá-los como fonte básica de produção para materiais de construção é igualmente insustentável.

A mudança é possível, as pesquisas existem, no entanto, para atingir os objectivos estipulados, precisamos sair da zona de competição colectiva e entrar em cooperação colectiva.

Entrar no ponto de balanço onde cooperar é possível. Precisamos de juntar investigadores, produtores, construtores e países até, para que consigamos juntos criar novas perspectivas, abordagens e oferecer novas soluções.

Descarbonizar as nossas cidades implicará, portanto, em primeiro lugar, actualizar e ajustar o nosso mindset . E isto não poderá ser só uma «tendência» ou uma palavra interessante na nossa agenda política. Terá de ser também, e sobretudo, uma dedicação e prioridade planeada, compreendida e um tema de conversa acessível e frequente nas nossas vidas e nos nossos círculos sociais. Educar sobre. Falar sobre. Porque o primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer que precisamos mudar.

Encontrar formas mais éticas de construir sem tornar o planeta menos habitável para as gerações futuras é uma responsabilidade social. Transformar as nossas cidades para criar uma sociedade bem ajustada para enfrentar o aquecimento global é uma prioridade da civilização moderna e criar oportunidades a partir dos nossos desafios, especialmente nos próximos anos, exigirá que mudemos primeiro o nosso mindset e nos tornemos mais cooperativos e menos competitivos.

LINK ORIGINAL: Publico

