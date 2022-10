Organizan cabildos en Cochabamba y La Paz y se alinean con Santa Cruz

Entornointeligente.com /

Plataformas ciudadanas de Cochabamba y gremiales de La Paz, que forman parte de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), convocaron a una movilización y cabildo para este lunes con el pedido de realizar el censo en 2023. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, manifestó la propuesta de Santa Cruz está recibiendo apoyo y que están en la «senda correcta». El secretario ejecutivo de la Federación Regional de Gremiales de El Alto, Toño Siñani, indicó que para el cabildo del 10 de octubre se convocó a más de 30 instituciones. «Lo que se está convocado son a más 30 instituciones, que estamos armando la Central de Trabajadores Bolivia, panificadores, jubilados, extrabajadores de YPFB, cocaleros, colegio médico, transporte pesado y otras organizaciones», indicó el dirigente. En Cochabamba, el activista político y representante de las plataformas de Cochabamba, Omar Sánchez, invitó a todas las organizaciones e instituciones cochabambinas a participar del cabildo que pretende definir y exigir de manera oficial, una fecha para la ejecución de esta toma nacional de datos. «Todas las organizaciones e instituciones de Cochabamba comprometidas con el departamento, con la justicia, con la facultad democrática y libertaria del departamento están invitadas. Estamos trabajando y coordinando acciones, básicamente con todos los sectores y entes vivos del departamento y esperamos que toda la ciudadanía nos acompañe», dijo a Unitel. En tanto, el rector de la Uagrm y representante del Comité Interinstitucional e Santa Cruz señaló que si es invitado a alguno de los escenarios, asistirá, ya que uno de los mandamientos del cabildo fue socializar la propuesta cruceña para que el censo se realice el siguiente año. En tanto, Cuellar explicó que no participó de la reunión virtual convocada por el INE fijada para el jueves porque la invitación fue realizada a destiempo. «No hemos participado porque la invitación ha llegado tarde. No hemos asistido porque llego extemporánea», dijo Cuéllar y agregó que también se consideró no participar de la convocatoria «tomando en cuenta el mandato que nos dio el cabildo de no asistir a una discusión técnica sobre el censo mientras siga vigente el Decreto 4760», señaló. El rector indicó que no encuentra sentido en que se realicen reuniones para debatir las actividades previas al Censo si continúa vigente el decreto que establece que la fecha del censo para mayo o junio de 2024.

