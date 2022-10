¡Octubre Rosa! Mujeres exigen mejor atención al cáncer de mama

Entornointeligente.com /

El tratamiento contra el cáncer de mama puede ser muy efectivo si la enfermedad se detecta de forma temprana, pero según pacientes venezolanas la crisis que sufre el país hace difícil obtener el tratamiento adecuado.

Más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año en América, convirtiéndose en el cáncer más común, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Carolina Fernández, directora ejecutiva de Senos Ayuda, precisó en entrevista concedida al Diario 2001 que para las pacientes con cáncer de mama conseguir tratamientos y medicamentos es un «martirio».

«Reunir el dinero necesario para tratar la enfermedad es muy costoso, realmente algo tan delicado como el cáncer no debería tener precios tan elevados y menos en una situación tan vulnerable como se encuentra Venezuela», dijo la directora.

Destacó que la escasez de equipos médicos limitan el acceso al tratamiento en el sistema de salud pública.

¿Existen alternativas gratuitas? En este contexto, la directora ejecutiva de la ONG expuso que existen alternativas gratuitas en el país, pero resaltó que el verdadero problema es encontrar las medicinas completas.

«Allí la situación se complica porque no siempre los medicamentos están en el seguro social y la paciente no puede realizar el procedimiento sin ellos», explicó.

En cuanto a las radioterapias agrego que hay pocas elecciones, puesto que muchos de los equipos se encuentran dañados.

«Se realizan cirugías a nivel público, sin embargo el tiempo de espera para llevarlo a cabo es bastante largo y mientras las mujeres aguardan para operarse, el tumor empieza a crecer y se vuelve más peligroso», manifestó.

María Antonia Coral, superviviente de cáncer de mama, comentó que el comienzo de su tratamiento resultó trabajoso al no poder costear los gastos.

«En esos momentos me encontraba corta de dinero, pero en el año que me lo detectaron, que fue en 2018; corrí con la suerte que el centro médico donde me atendieron me proporcionaba los medicamentos necesarios».

«Recibí ocho quimioterapias, que estoy segura que si tuviera que realizármelo en la actualidad, la situación sería diferente. Los hospitales ya no suministran las medicinas como en aquella época, todo se ha deteriorado», acotó.

Tipos de cáncer de mama Los tipos de tumores más frecuentes son los siguientes:

Carcinoma ductal localizado : desarrolla células cancerosas dentro de los conductos del seno y se disemina en el resto del tejido mamario .

Arcinoma lobulillar in situ : las células cancerosas se generan en las glándulas que producen leche, diseminándose en el tejido mamario. Se considera que este tipo de tumor es pre-maligno.

Otros que destacan serían:

Angiosarcoma : que es poco frecuente y se forma en el revestimiento de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos.

También, la enfermedad de Paget mamaria , que afecta la piel del pezón, por lo general la areola y causa una piel escamosa.

Pasos a seguir Carolina Fernández expresó que si una mujer es detectada con cáncer de mama, se realiza primero un eco que puede confirmar algún tumor en el seno.

«La paciente se debe hacer una biopsia, para ver si la lesión es maligna o no maligna», expuso.

Fernández afirmó que si es maligna se le realiza un estudio que se llama inmunostoquímica .

A través de esta se determina cuál es la variante del cáncer.

«Seguidamente el médico evaluará cuáles son los pasos a seguir, si debe someterse a una cirugía quimio o radioterapia; lo que ordene el radiólogo experto», comentó.

María Antonia Coral aseguró que las sesiones de cada paciente son individuales y depende de la gravedad del tumor «tuve algunas amigas que realmente la pasaron mal durante sus quimios, el organismo de cada mujer reacciona diferente».

Cifras Una plataforma del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que entre 3.000 y 3.500 mujeres murieron de cáncer de mama en Venezuela en 2020; aproximadamente nueve mujeres por día.

Según la Alianza Venezolana para la Salud varios centros de quimioterapia no garantizan atención a las personas que la requieren.

Además, las cirugías para estos casos disminuyeron en más de un 80%.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades venezolanas que protegieran la vida y la salud de 12 mujeres con cáncer de mama. Ellas no recibían tratamiento adecuado o no tenían acceso a medicamentos esenciales.

Ante esto, el Gobierno de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) preparan acciones contra el cáncer de mama para este año 2022.

Ejecutarán actividades de formación, mamografías y biopsias, así lo informó el Ministerio de Salud.

La directora del Programa Nacional de Oncología de la cartera de Estado, Gisela Vargas, señaló en una nota de prensa que «afinaran detalles de lo que va a aportar cada organización para la promoción y prevención durante el mes rosa».

¿Cómo detectarlo a tiempo? La directora ejecutiva de Senos Ayuda, Carolina Fernández, recomendó realizar con frecuencia la autoexploración de las mamas e ir a los chequeos de mamografía.

«Muchas personas tienen el mito de si se come sano o se hace ejercicio no dará cáncer, también dejar de comer azúcar o sal, esto es falso. Puedes tener una vida absolutamente saludable y de igual forma eres vulnerable a la enfermedad», aseveró.

Pero enfatizó que aunque no se pueda prevenir, el llevar una vida sana, baja las probabilidades.

«Al no tener antecedentes familiares cercanos que la padecieron, posiblemente el porcentaje de cáncer de mama en tu sistema es inferior».

Por su parte, María Antonia Coral solicitó al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres afectadas.

«No pueden olvidar a las que luchan día a día por sobrevivir, necesitan tratamiento médico adecuado y evaluaciones de manera regular para su salud y combatir el cáncer como yo pude hacerlo», sentenció.

Por ello, cada 19 de octubre, la OMS tiene el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos para detectar cualquier signo o anomalía.

