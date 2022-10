O Assunto #806 a #810: O resultado do 1° turno, o novo desenho da Câmara e do Senado, 2º turno – o papel dos palanques estaduais, autodeclaração racial nas eleições, e Lula x Bolsonaro – o status da disputa

Entornointeligente.com /

08/10/2022 05h30 Atualizado 08/10/2022

O Assunto é publicado de segunda a sexta-feira e apresentado por Renata Lo Prete. Você pode aproveitar para ouvir todos os episódios da semana que passou:

#806: O resultado do 1° turno das eleições

Na madrugada desta 2ª feira, uma vez encerrada a maratona da apuração na Globo, Renata Lo Prete foi ao estúdio do g1 no Rio de Janeiro e de lá conversou com o jornalista Thomas Traumann , pesquisador da Fundação Getúlio Vargas sobre os resultados eleitorais de domingo, com foco na disputa pelo Palácio do Planalto. Para Thomas, o desempenho de Lula (48,43%) e de Bolsonaro (43,20%) retrata um «antibolsonarismo muito forte, mas um antipetismo também». A dupla comenta as principais surpresas das urnas, caso da disputa pelo governo de São Paulo – onde Tarcísio de Freitas chegou à frente de Fernando Haddad, contrariando o que indicavam as pesquisas. Agora, afirma o jornalista, os institutos vão precisar «investigar o bolsonarismo escondido» que não foi captado nos últimos meses – e que teve resultados expressivos também na eleição de aliados do presidente na Câmara e no Senado. Na disputa do segundo turno, Bolsonaro larga com «o vento a favor» e com a possibilidade de confirmar o apoio dos governadores reeleitos Romeu Zema (Minas Gerais) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), dois importantes colégios eleitorais. «Se isso acontecer, vamos ter uma eleição muito mais apertada do que temos hoje». Para Lula, avalia Thomas, além de fechar a presença de Simone Tebet e Ciro Gomes em seu palanque, será necessário «negociar parte da sua proposta econômica» para derrotar o incumbente no dia 30 de outubro. Considerado o desempenho expressivo de seu campo político, Bolsonaro terá que vencer uma diferença de mais de 6 milhões de votos para conseguir uma virada inédita. «Lula segue favorito», conclui Traumann.

#807: O novo desenho da Câmara e do Senado

No segundo de dois episódios de resenha dos resultados eleitorais, Renata Lo Prete conversa com Thomas Traumann sobre o desfecho da disputa pelas 513 cadeiras da Câmara e por 27 das 81 do Senado . Na contramão da altíssima taxa de renovação de 2018, agora foram reeleitos 287 deputados – maior número desde 1998. Em comum, afirma o jornalista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ambas votações impuseram ondas conservadoras no Congresso: o PL, partido de Jair Bolsonaro, terá a partir de janeiro de 2023 a maior bancada na Câmara e no Senado . Efeitos de um combo que inclui mudança na legislação eleitoral, financiamento público bilionário de campanha e a imposição do orçamento secreto – que somente este ano liberou R$ 36 bilhões em emendas. «Foi uma reação à antipolítica de 2018, e a tática deu certo», afirma. Soma-se a isso a consolidação do bolsonarismo como força política-ideológica: «Muitos candidatos só conseguiram votos com o carimbo de Bolsonaro». Thomas aponta que a avalanche de aliados eleitos no Senado demonstra de forma mais clara este «carimbo presidencial», mas, no caso da Câmara «o vencedor não é necessariamente ele, mas Arthur Lira (PP-AL)». Na composição total do Congresso, as demais forças políticas perderam espaço. Para o campo da centro-direita, o cenário é de «terra arrasada» – em especial ao PSDB, que já elegeu presidente da República duas vezes e, agora, fica sem o governo de São Paulo pela primeira vez em 28 anos e com apenas 13 deputados. Na esquerda, o «PT teve uma vitória» ao aumentar sua bancada, mas o resultado da aliança com PSB e demais partidos foi «abaixo do esperado e a legenda ficou mais fragilizada que em 2018» . Renata e Thomas analisam também os cenários em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro. Se o petista vencer, afirma o jornalista, precisará entender rápido que o Congresso «mudou muito e tem outra capacidade de pressionar e ser protagonista». No caso de reeleição, «a prioridade política de Bolsonaro será controlar o Supremo», avalia. «As questões institucionais brasileiras estariam em risco muito maior do que nos últimos 4 anos», conclui.

#808: 2º turno – o papel dos palanques estaduais

Dois dias depois de fechadas as urnas, Jair Bolsonaro (PL) já obteve a adesão declarada dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. Uma movimentação rápida que busca reverter, pela via das alianças, a vantagem de cerca de 6 milhões de votos obtida nas urnas por Lula (PT). Neste episódio , Renata Lo Prete conversa com Bernardo Mello Franco sobre a importância das máquinas públicas locais para dar capilaridade e tração às campanhas. «São Paulo é decisivo», afirma o colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Bolsonaro precisa aumentar sua vantagem no Estado e, para isso, conta com a associação ao favorito na disputa local, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o recém-conquistado «apoio incondicional» do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) . Do outro lado, Lula enfrenta um «uma situação crítica» para conquistar novos votos dos paulistas , dada a força demonstrada pelo bolsonarismo, especialmente no interior. No Rio, Cláudio Castro (PL) deve mobilizar «a maioria esmagadora dos prefeitos e deputados estaduais» em favor do presidente . Em Minas, avalia Bernardo, o empenho real do reeleito Romeu Zema (Novo) ainda «é uma incógnita». O jornalista analisa também a situação na Bahia e no Rio Grande do Sul.

#809: Autodeclaração racial nas eleições

Os negros (aí incluídos pretos e pardos, na classificação do IBGE) representam 56% da população brasileira. Já na Câmara dos Deputados recém-eleita eles são, oficialmente, 21%. E mesmo este tímido percentual embute uma ilusão. A Casa «é mais branca do que a gente imagina» , afirma Luiz Augusto Campos, coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e um dos autores do livro «Raça e Eleições no Brasil». Estudo conduzido pelo sociólogo encontrou discrepâncias no caso de 60 dos 135 eleitos (eles registraram as candidaturas se apresentando como negros, embora não sejam socialmente «lidos» assim). Renata Lo Prete conversa também com Samuel Vida, coordenador do programa Direito e Relações Raciais na Universidade Federal da Bahia, para entender como evitar fraudes sem perder os avanços obtidos com a autodeclaração, que efetivamente contribui para o aumento da representatividade . Ele desta a importância de ações para combater o racismo institucional. «Não podemos reduzi-lo a manifestações de ódio individual», diz.

#810: Lula x Bolsonaro – status da disputa

Concluída a apuração do primeiro turno, os dois finalistas iniciaram a temporada de anúncios de apoios. «O presidente saiu na frente», afirma Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da rádio CBN. «Mas ele tem uma distância maior a percorrer», pondera, referindo-se à vantagem de cerca 6 milhões de votos do ex-presidente petista. O candidato à reeleição pelo PL foi bem-sucedido em obter a adesão dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país (pela ordem, SP, MG e RJ) . Isso conta «porque na política as peças se movem pela expectativa de poder». Na reta final da campanha, «20% dos indecisos correram para Bolsonaro», observa ela, «resultado do antipetismo, que vem da saga da corrupção». Do lado de Lula, a chegada de Simone Tebet (MDB) agrega na comunicação com «o agronegócio, o público feminino e o eleitorado antipetista» , avalia Maria Cristina neste episódio . Ela analisa a pressão para que Lula sinalize antecipadamente quem seria seu ministro da Fazenda. E, ainda nessa seara, o significado do apoio recebido de economistas «com a grife do Plano Real». Nas três semanas restantes de campanha, a pauta deve se concentrar em dois eixos. Um deles é o «debate dos costumes», que já vem agitando as militâncias nas redes sociais. No entender da jornalista, seria uma «cilada» para Lula enveredar por esse campo. No outro estão os «pujantes problemas da vida real», que Bolsonaro tenta atacar com sua «metralhadora de benefícios». Mas ele segue com dificuldade em virar votos na base da pirâmide: «um recado importante das urnas foi que o pobre não vende o seu voto», conclui Maria Cristina.

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara ,Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter . Apresentação: Renata Lo Prete.

