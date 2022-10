Mulher encontrada sem vida no rio Douro no Porto

Entornointeligente.com /

Uma mulher foi encontrada este sábado sem vida no rio Douro, perto da ponte D. Luís I, no Porto, desconhecendo as circunstâncias e as causas da morte, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 19:50 pelo mestre de uma embarcação junto ao local onde a mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada.

Foram mobilizados elementos da Política Marítima do Douro, dos Bombeiros Sapadores do Porto, no INEM e da Polícia Judiciária, que fez perícias no local.

