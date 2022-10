Entornointeligente.com /

Uma mulher de 65 anos morreu colhida pelo próprio carro, este sábado de manhã, em Aborim, no concelho de Barcelos.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos e a GNR, que vai agora apurar as circunstâncias do acidente.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com