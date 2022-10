Muito mais do que uma ponte

Entornointeligente.com /

O apelidado «milagre de Putin» rebentou. A Rússia viu ontem arder um dos maiores símbolos de ocupação da Ucrânia. A ponte, odiada pelos ucranianos, sofreu explosões e a vida dos militares russos parecia ir ficar mais difícil nesta ligação à Crimeia. A ponte tinha sido construída pelas tropas russas depois da ocupação daquela região e, como tal, não foi poupada pelas tropas de Zelensky. Mas ao final da tarde estava parcialmente restabelecida a ligação rodoviária.

Ainda assim, a Ucrânia mostrou que está a seguir um plano estratégico de guerra, não poupando os alvos cruciais ao inimigo ocupante. Além de ser um símbolo do Kremlin e a única ponte que liga a Península da Rússia e a Crimeia, este ataque teve como alvo um importante ativo logístico de Vladimir Putin, pois era usada para transportar mantimentos. Além disso, é a partir dali que é feita a ligação ao Sul, até Kherson, onde os homens armados da Ucrânia estão a avançar para retomar essa província. Assim, a explosão da ponte era uma questão de tempo. Estrategos internacionais consideram que estava escrita nas estrelas e nas cartas de guerra. Um dos conselheiros de Zelensky afirmou ontem que esta destruição é só o início e que «tudo o que é ilegal deve ser destruído».

Este novo dado do conflito revela que a tensão a Leste está para durar. Sem negociações à vista e com ataques estratégicos em curso, teme-se que continue a escalada da guerra. Depois de Putin ter voltado a trazer para cima da mesa a ameaça nuclear e de Zelensky ter recusado negociar com Putin, são já vários os militares e especialistas internacionais em conflitos que estão, cada vez mais, preocupados com o desenrolar e o desfecho desta guerra.

Subscrever Aos 70 anos, celebrados esta semana, Vladimir Putin pode nada ter a perder. Mas o mundo tem tudo a perder. Com uma recessão à vista na Europa, a continuidade da guerra provocará um efeito de travão a fundo nas economias. E não será apenas a alemã que pode ver o seu motor industrial gripado. Por arrastamento, Portugal desacelerará e o crescimento almejado pode não passar de uma previsão de outono.

