La recolección de desechos sólidos en Sucre la ejecuta una empresa no apta para estos menesteres

Eduardo Viloria/DLA.- El exconcejal Héctor Díaz, dijo en declaraciones suministradas a Diario de Los Andes, que la empresa contratada por la Alcaldía del municipio Sucre para recoger la basura en los hogares de Sabana de Mendoza y Valmore Rodríguez, no está apta para ejecutar estas labores, pues las mismas no se realizan a través de camiones compactadores de basura, sino en volteos, los cuales no reúnen las condiciones mínimas para este trabajo, añadiendo además, no cumplir con las condiciones de impacto ambiental que deben observar empresas de este tipo.

Dijo el exconcejal que a los trabajadores no los dotan de los útiles necesarios para el desempeño de estas labores, pues no les dan guantes, mascarillas, ropa y calzado especial para cumplir con el trabajo que deben realizar, esto -explicó- por la contaminación a la que están expuestos los trabajadores que prestan este tipo de labores, que deben tener además una buena remuneración económica, por el tipo de trabajo que realizan y los peligros a los que se exponen.

En tal sentido, dijo, que se está dirigiendo al Contralor de la municipalidad de Sucre, para que se dé cuenta que la empresa recolectora de la basura funciona, se podría decir, de manera irregular, tal vez con un objetivo, favorecer presuntamente al exconcejal del Psuv Juan Carlos Ramírez, «siendo necesario que usted señor Contralor fije posición al respecto, pues de no ser así, estará conforme con las irregularidades que se observan y se cometen a costa de las personas de escasos recursos económicos, que necesitan ese trabajo para la manutención de ellos y su familia. Se le agradecería señor Contralor municipal le meta la lupa a la empresa que recolecta la basura en el municipio, pues de no hacerlo se volvería cómplice de esas irregularidades», finalizó el declarante.

