Juan Santiago Dávalos y la posibilidad trunca de otro modo de hacer historia en el Paraguay

El Paraguay es un país obsesionado por los aniversarios redondos. 50 años de, 100 de esto otro, 75 de aquello y un largo etc. hasta el actual Sesquicentenario de la Epopeya Nacional. Es por esto que el presente artículo se trata de una conmemoración que es, a la vez, una anticonmemoración, ya que el número no es redondo, pero casi. Le propongo al lector recordar a un intelectual paraguayo olvidado, a 49 años y medio de su fallecimiento, del que nadie se hizo eco en 2003 y 2013 (30 y 40 años) por lo que estimamos que tampoco lo harán dentro de seis meses.

Juan Santiago Dávalos Vierci nació un 1 de mayo del año 1927 en el seno de una familia acomodada de Asunción. Recibido de Bachiller con medalla de oro en el exclusivo Colegio San José, formó parte, a principios de los años cincuenta, de lo que se conoció como Academia Universitaria, un grupo de jóvenes en su mayoría graduados del San José, que se reunían a debatir sobre diversas áreas del conocimiento debido al pésimo nivel en el que había caído la universidad luego de la Guerra Civil de 1947 y el control de los cargos docentes por parte del Partido Colorado.

Luego de dictar clases en varios colegios de Asunción, se trasladó a Argentina donde se recibió de licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Allí obtuvo una beca para viajar a Alemania y realizar un doctorado en la Universidad de Berlín, donde llegó a desarrollar tareas de profesor visitante y se especializó en el estudio de la filosofía clásica alemana, profundizando en los textos de Kant, Hegel, Husserl y Heidegger. Posteriormente, incorporó las lecturas de Jean Paul Sartre y de Herbert Marcuse.

A su vuelta al Paraguay, en 1960, presentó en la Facultad de Filosofía su tesis para el título de doctor, La Obra de Arte como Acontecimiento de la Verdad según Martín Heidegger. Enrique Codas, quien fue profesor en la Universidad de Baltimore y compañero en aquellos años de Dávalos, fue testigo de la defensa ante el jurado. Según sus palabras, «Juan Santiago era, probablemente, la persona mejor informada en filosofía que tenía el país entonces. Tal vez lo fuera hasta hoy». Codas recuerda en sus memorias del año 2002 como el jurado aprobó la tesis de Dávalos sin llegar a comprenderla y menospreciándola, debido al desconocimiento que tenían de Heidegger.

En 1968, redactó Notas sobre la universidad, publicado en la revista Criterio. Allí afirmó que la universidad en el Paraguay carece de profesionalidad y que la cátedra se utilizaba más para prestigio social que como modo de vida. Del mismo modo, denunció que con los sueldos mediocres que recibían los profesores solo se podían obtener profesores mediocres. Según Dávalos, en el Paraguay solo existe una universidad «por fuerza de llamarla así», en donde tanto profesores como estudiantes se vuelven «entes científicamente improductivos y la universidad, a falta de ciencia, produce diplomas». En el mismo artículo, y como si se tratara de una cápsula del tiempo para los académicos paraguayos del presente, afirmó: «La enseñanza no implica únicamente la transmisión de los contenidos de una ciencia determinada, sino también de la actitud científica. Por otro lado, el producir no implica la publicación de pequeños ensayos baratos, o de divulgación, sino obras de positivo mérito que hagan avanzar su ciencia respectiva».

Nunca publicó un libro. Sus textos están repartidos en publicaciones como Alcor, Revista Paraguaya de Sociología, Criterio Revista Universitaria de Cultura, Mundo Nuevo, y el semanario Comunidad, y publicados entre 1967 y 1969, con excepción de uno de 1957 sobre Ortega y Gasset.

Una de sus ideas más importantes es la que plantea considerar al Paraguay como espacio-territorio en el que existe un conflicto entre lo tradicional (predominante) frente a lo moderno, es decir, el choque entre una sociedad y cultura tradicional frente a la cultura moderna, posición muy ligada a las ideas desarrollistas de la época. Esto lo plasmó en El problema de la historia del Paraguay, escrito junto a Lorenzo Livieres Banks, que se publicó en la Revista Paraguaya de Sociología (N° 8 y 9, enero-agosto 1967). Se trata de un texto fundamental, el primero producido en el Paraguay que se preguntaba por los modos de hacer Historia. Allí critican a Natalicio González, Justo Prieto, Efraím Cardozo y Justo Pastor Benítez, todos miembros de la Academia Paraguaya de la Historia. Estos autores, según Dávalos-Livieres Banks, están identificados con posiciones nacionalistas en donde la idea de conflicto se encuentra ausente y generan una falsa conciencia. Entendiendo que en la historia paraguaya siempre se había ignorado la presencia del conflicto social, de la lucha de clases, Dávalos comenzó a estudiar a Rafael Barrett para redactar una futura «Historia Social y Filosófica del Paraguay» que nunca vio la luz.

Desde su retorno al Paraguay, dictó varias conferencias sobre aspectos de la filosofía alemana y sobre Hegel, Heidegger y Marcuse. Introducir a filósofos marxistas como Marcuse y Althusser en el Paraguay de fines de los años sesenta era problemático, en momentos en que la dictadura de Alfredo Stroessner alcanzaba uno de los momentos de mayor consolidación. Sin embargo, nunca fue molestado por el régimen stronista, debido, fundamentalmente, a que la influencia que logró Dávalos nunca fue importante cuantitativamente.

Falleció el 30 de enero de 1973, en un accidente automovilístico en ocasión de unas vacaciones en el Uruguay cuando contaba con solo 45 años. Las inminentes elecciones fraudulentas organizadas por el régimen stronista para el periodo 1973-1978 y el fallecimiento del director teatral Fernando Oca del Valle, producido en los mismos días, hizo que la noticia de su muerte pasara desapercibida más allá del mundo académico de Asunción.

De acuerdo al testimonio de su colega, Juan Andrés Cardozo, antes de su temprano fallecimiento había redactado las bases para la fundación de un Partido Socialista Paraguayo. Sus amigos, los estudiosos paraguayos Lorenzo Livieres Banks y Guido Rodríguez-Alcalá, intentaron publicar una recopilación de sus obras, pero desinteligencias con sus herederos lo impidieron.

A casi 50 años de su ausencia, la semilla plantada por Dávalos en 1967, lamentablemente, no la dejaron germinar. Los historiadores paraguayos no escucharon a aquel filósofo. Se siguen reimprimiendo textos de Julio César Chaves (Compendio, 2019), Efraím Cardozo (transfigurado en Mary Monte, 2020) y un largo etc. y sus discípulos y los discípulos de estos, siguen dictando los modos de hacer historia en el Paraguay, esos que tanto criticó Dávalos en su artículo de 1967.

