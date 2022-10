Griezmann cierra su pase definitivo al Atlético de Madrid

Entornointeligente.com /

La temporada para Antoine Griezmann se tornaba pesada, puesto que, su prestamos en el Atlético Madrid proveniente del FC Barcelona solo le permitía jugar menos de 30 minutos por partido, según la cláusula oficial que firmaron ambos equipos al concretarse el traspaso.

Para los «colchoneros» este negocio no les resultaba rentable, ya que el delantero francés es pieza clave en el equipo que dirige técnicamente el argentino Diego Simeone.

Debido a esto, Culés y Rojiblancos empezaron a renegociar la cláusula de compra de Griezmann, para de esta manera poder comprar de forma definitiva al jugador, y poder utilizarlo a placer en los esquemas del equipo de Madrid.

El especialista en fichajes, y periodista deportivo, Fabrizio Romano confirmó las negociaciones aseverando que ambos clubes llegaron a un acuerdo por la cifra aproximada de 20 millones de euros más variables por la adquisición del francés.

Se espera que ambos clubes lleguen a un acuerdo en los próximos días, para evitar volver a negociar en junio, cuando terminé la temporada e inicie el nuevo periodo de transferencias.

Done, confirmed. Antoine Griezmann will be Atletico Madrid player on a permanent deal for €20m fee plus add-ons, deal finally sealed with Barcelona. 🚨⚪️🔴 #Griezmann

Griezmann has accepted weeks ago, he only wanted Atléti. Loan move with €40m buy option becomes permanent. pic.twitter.com/WR2u82qr8m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2022

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverda d y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com