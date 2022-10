Governo garante que Pedro Nuno Santos não está em situação de incompatibilidade

Entornointeligente.com /

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação emitiu uma nota, este sábado, a esclarecer que Pedro Nuno Santos não está em situação de incompatibilidade no caso da empresa do pai.

O Executivo evoca um parecer da PGR de 2019, que conclui pela inexistência de incompatibilidades no caso Tecmacal, empresa detida pelo pai do ministro e na qual Pedro Nuno Santos tem também participação, que terá beneficiado de um contrato com o Estado por ajuste direto.

«Estão em causa, agora como nas anteriores notícias, contratos celebrados por entidades abrangidas pelo Código dos Contratos Públicos e a Tecmacal- Equipamentos Industriais, S.A, sociedade cuja participação social por parte do Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação se encontra limitada a 1% e é inferior a 50.000€, não estando por isso abrangido pelo impedimento previsto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 52/2019, 31 julho, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos», refere o ministério.

«Importa mencionar que nos casos em que as participações sociais não sejam detidas pelo próprio titular, apenas devem relevar quando se referem a concursos que foram abertos ou correm os seus tramites sob a direção, superintendência ou tutela de mérito do órgão do Estado em que o titular de cargo político exerce um cargo, o que não é o caso do Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, ficando desde logo prejudicada qualquer questão de incompatibilidade associada às perguntas suscitadas», lê-se na mesma nota.

O ministério fez ainda questão de sublinhar que se se proibisse «a participação em todos os concursos públicos, por empresas detidas por familiares dos titulares de cargos políticos» tal «atentaria contra a liberdade de iniciativa económica privada de forma desproporcional».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com