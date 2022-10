Gasly rende Alonso na Alpine e Alpha Tauri anuncia De Vries

Entornointeligente.com /

Pierre Gasly é o substituto do espanhol Fernando Alonso na Alpine, com o piloto francês ​a juntar-se ao compatriota Esteban Ocon, deixando a Alpha Tauri, que já oficializou a contratação do neerlandês Nick de Vries.

O piloto francês, de 26 anos, tinha contrato com a Alpha Tauri até 2023, mas a equipa satélite da Red Bull aceitou libertá-lo mediante o pagamento de uma compensação financeira, vinculando-se à Alpine por dois anos, mais um de opcional.

«Estou encantado por unir-me à família Alpine e começar um novo capítulo da minha carreira na Fórmula 1», frisou o piloto gaulês, que soma 103 Grandes Prémios disputados após nove temporadas na categoria máxima do automobilismo mundial, contando com uma vitória no GP de Itália de 2020 .

The Pierre Gasly Alpine era, coming 2023… ? #F1 @PierreGASLY pic.twitter.com/A8gscu1m1W

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022 Para o lugar de Gasly, a Alpha Tauri anunciou a contratação de Nick de Vries, de 27 anos, ex-piloto da Mercedes no Mundial de Fórmula E, competição que conquistou em 2021. O neerlandês soma ainda quatro participações nas 24 Horas de Le Mans.

De Vries correu, já esta temporada, no GP de Itália, pela Williams, substituindo o tailandês Alexander Albon, operado de urgência a uma apendicite, numa corrida em que terminou na nona posição.

«Estou emocionadíssimo por me unir à Alpha Tauri e agradeço à equipa e à Red Bull por me darem esta oportunidade», disse, em comunicado, juntando-se ao japonês Yuki Tsunoda.

2023 @f1 driver, sounds pretty nice doesn't it @nyckdevries ? ?? pic.twitter.com/qOtDs4A9GI

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2022 Com estas contratações, sobram dois lugares no pelotão de 2023. Falta saber se o alemão Mick Schumacher mantém o assento na Haas e quem será o substituto do canadiano Nicholas Latifi na Williams.

Entretanto, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) assegurou a «pole position» para o Grande Prémio do Japão, 18.ª prova da temporada, que pode consagrá-lo como campeão em 2022.

Verstappen fez a melhor volta logo na primeira tentativa da decisiva fase da qualificação, rodando em 1m29,304s, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por apenas 0,010 segundos, a diferença mais curta de uma qualificação desta temporada.

Full classification from that memorable qualifying session! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/aKzkAGRbbZ

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022 O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o terceiro, a 0,057 segundos de Verstappen.

«Vai ser interessante ver como evoluem as condições climatéricas, mas estou confiante», disse Verstappen, que garantiu a sexta «pole» da temporada, 18.ª da carreira.

O neerlandês tinha sido, igualmente, o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, depois de os dois Mercedes terem dominado a segunda sessão, disputada com piso molhado.

