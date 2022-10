Gases intestinales: ¿es malo retener las flatulencias?

Entornointeligente.com /

Por no pasar penas, los seres humanos dejan de hacer cosas que son naturales. Por ejemplo, ir al baño, evitar hacer ruido con la orina, hacer del cuerpo y tirarse flatulencias, que, por cierto, siempre se ha visto como un acto vergonzoso. Pero ¿por qué?

La timidez ha sobresalido más que la salud y no debería ser así, pues al aguantar los gases lo que provocará son cólicos fuertes debido a que sus intestinos se inflamarán e incluso causarán divertículos en el colon (pequeñas bolas que lo abultan), como lo explica el gastroenterólogo Agustín Balboa en entrevista para el sitio Buenavida de El País.

¿Por qué me dan flatulencias?

Tenga en cuenta que los gases se forman por el tipo de alimentos consumidos como gaseosas, picantes, condimentos, entre otros. Del mismo modo, sucede por el tipo de flora intestinal que tiene y el tamaño del colon, y son totalmente naturales, como lo explica un artículo del medio Milenio.

Según un reporte de la Clínica Mayo, «la presencia de gas en el sistema digestivo es una parte normal del proceso de digestión». Asimismo, si tiene sensación de eructar, no debe sentirse mal por reacciones normales de su cuerpo, es sano que lo haga para evitar complicaciones más adelante.

«Es posible que sienta dolores a causa de los gases si estos están atrapados o no se mueven con facilidad a través del sistema digestivo», explica un informe de la Clínica Mayo.

Por consiguiente, expulsar entre 13 y 21 gases al día es completamente normal, no tema hacerlo y evite complicaciones de salud, como lo indica un artículo de la revista ‘National Institute of Diabetes and Digestion and Kidney Diseases’.

Si no expulso las flatulencias, ¿me pasa algo grave?

A mayor frecuencia, mayor daño. Aunque no representa una afección de gravedad para la salud, si existen consecuencias por aguantar los gases y, además, pueden ser muy molestas como las siguientes:

1. Dolor abdominal.

2. Hedor más intenso.

3. Dolor de estómago.

4. Inflamación del abdomen.

Por tanto, retener un gas significa un impedimento para reconocer los síntomas de alguna condición importante. Asimismo, tener cólicos o hinchazón abdominal puede generarse por miles de patologías.

