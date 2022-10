Fiscal rechaza solicitud para investigar a Evo por el caso Rózsa

Entornointeligente.com /

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, rechazó ayer abrir una investigación en contra del expresidente y líder del MAS, Evo Morales, luego de que el exdiputado opositor Amílcar Barral, a través de un memorial, solicitó que se tomen acciones legales contra el exmandatario tras las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la intervención al hotel Las Américas en Santa Cruz, en abril de 2009. «El memorial que antecede y el CD adjunto al mismo (…) se colige que el mismo no se constituye en una denuncia formal o querella interpuesta en contra de alguna persona, en el marco establecido en los artículos 285 y 290 del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco se constituye en una proposición acusatoria», refiere parte de la respuesta que dio la Fiscalía General al exdiputado Barral. El informe de la CIDH atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer, quien, junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi, perdió la vida durante el operativo llevado a cabo en 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz. La instancia internacional también estableció que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas. Un día antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Gobierno no impulsaría un juicio de responsabilidades en contra de Morales, sin embargo, ayer, mediante un tuit, señaló que eso le correspondía al Ministerio Público. «El Informe CIDH está bajo reserva, por lo tanto, no podemos pronunciarnos como Gobierno sobre su contenido públicamente. En general, no en este caso, los informes de la CIDH (ver SCP 1250/2012) son vinculantes y la acción penal pública en Bolivia es definida por el Fiscal General», escribió en su cuenta oficial. Agregó que «en este caso concreto existe un informe final, bajo reserva y, en tanto no se levante la misma por la CIDH, el Gobierno de Bolivia no puede comentarlo o emitir conclusiones. Eso no significa que las autoridades del Gobierno no lo analicen y trabajen sobre su contenido y alcances». Lima fue cuestionado por Evo Morales en varias ocasiones e incluso le dijo que era un «abogado de la derecha».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

