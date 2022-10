¿es necesario consumir lácteos para aumentarla?

Entornointeligente.com /

De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, para poder aumentar masa muscular de manera rápida, se deben implementar actividades físicas adecuadas para ello, que junto con el consumo de alimentos preferiblemente ricos en proteína contribuyan a tal fin.

Algunas claves para el aumento de masa muscular Es común sentir dolor o ardor durante el ejercicio, por lo que no se debe parar, ya que en esos instantes las fibras de los músculos tienden a romperse e iniciar su recuperación. Realizar ejercicios por lo menos de 3 a 4 días a la semana es fundamental, esto para continuar con el proceso de hipertrofia, trabajando por lo menos dos días una misma zona muscular. El cambio de rutinas físicas cada mes es ideal para el aumento de masa muscular, por esto, el acompañamiento de un entrenador es básico en la búsqueda de la hipertrofia. Un plan de alimentación rico en proteínas es primordial. El sitio web sugiere incluirlas en una dieta balanceada. Es importante consumir más calorías de las que se queman en el día, mismas que participan en el aumento de masa muscular. Llevar a cabo ayunos no son propiamente ideales para este objetivo, por lo que implementar comidas entre 5 a 6 veces en el día son adecuadas. Evitar el consumo de grasas trans o saturadas, reemplazándolas por grasas buenas como el aguacate y/o frutos secos, que al acompañar las comidas principales también traerán beneficios al cuerpo. El consumo de agua es fundamental no solo para el aumento de masa muscular porque hidrata las membranas, sino para la salud en general del cuerpo. Eliminar el consumo de bebidas alcohólicas es favorable para la hipertrofia porque los licores no permiten la producción de otras sustancias a partir de las proteínas, y así mismo, la quema de calorías. Los lácteos son alimentos que ayudan en el aumento de masa muscular El portal Men’s Health explica que los lácteos (proteínas) son ideales para quienes practican alguna actividad física. No obstante, la cantidad en su consumo depende a la clase de ejercicios que se llevan a cabo, ya sean de resistencia o levantamiento de pesas. Por ejemplo, indica que 200 mililitros de leche son equivalentes a 7 gramos de proteína.

Es de mencionar que la proteína de la leche está compuesta de aminoácidos que tienen como función construir células y repararlas. Además, según Teens Health, el calcio y el hierro también son importantes para la salud de los deportistas porque:

El hierro transporta el oxígeno a los músculos; y el calcio es un nutriente para la salud y formación de los huesos. Los ejercicios ayudan a quemar más calorías High Intensity Interval Training (HIIT): el portal de salud señala que los ejercicios aeróbicos incrementan la frecuencia cardíaca, ayudando a la quema de calorías. También indica que el entrenamiento HIIT o como es conocido en inglés High Intensity Interval Training, es el conjunto de ejercicios de alta intensidad que tiene como foco acelerar el metabolismo. Entretanto, recomienda que se lleve a cabo en personas que tienen un estado físico más resistente porque llevan más tiempo realizándolo. Sin embargo, es inclusivo, es decir, un principiante puede iniciarse en este entrenamiento guiado por un experto.

Crossfit: este estilo de entrenamiento es exigente por el esfuerzo cardiorrespiratorio que requiere. Explica el portal que la intensidad y el poco descanso que hay entre ejercicios son característicos del Crossfit. De la misma manera que el HIIT, se pueden quemar hasta 700 calorías en una hora de ejercicio. Fuente: Medios Internacionales

VTV/EL/CP

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com