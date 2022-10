Emmy, de três anos, foi a única criança que sobreviveu ao ataque a creche na Tailândia

Entornointeligente.com /

Emmy, de três anos, foi a única criança que sobreviveu ao ataque a uma creche na Tailândia na passada quinta-feira. Foi encontrada com vida ao lado dos corpos dos amigos com quem partilhava a mesma sala.

De acordo com a BBC, Emmy estava a dormir ao lado de uma amiga quando o ex-polícia Panya Kamrab invadiu o local com uma espingarda, uma pistola e uma faca. Várias testemunhas dizem que o homem disparou primeiro contra funcionários da creche, incluindo uma professora grávida de oito meses, antes de entrar em três salas da pré-escola.

Não se sabe como Emmy conseguiu sobreviver. Mas foi encontrada acordada ao lado dos corpos das outras crianças. «Ela não tinha ideia do que estava a acontecer quando acordou», disse o avô, Somsak Srithong, em entrevista à BBC.

Subscrever «Ela achava que amigos ainda estavam a dormir. Um polícia cobriu depois o rosto dela com um pano e levou-a para longe daquele local cheio de sangue», acrescentou. As equipas de resgate levaram Emmy para o segundo andar da escola para preservá-la da cena de terror.

Emmy foi a única criança das três salas invadidas pelo atirador na cidade de Nong Bua Lamphu a sobreviver. No total, 37 pessoas morreram no massacre, incluindo a mulher e o enteado do agressor. 24 mortos foram crianças. O atacante cometeu suicídio.

A mãe de Emmy trabalha em Bangecoque durante a semana. Ao ouvir as notícias de que todas as crianças da creche tinham morrido, nem quis acreditar que a filha estava viva. «Quando fiz uma chamada de vídeo com a Emmy, senti-me abençoada com o alívio», contou à BBC.

O verdadeiro motivo do ataque ainda é desconhecido. A polícia informou que Panya Kamrab tinha sido despedido das forças de segurança em junho, por uso de drogas. A polícia suspeita que o atacante estivesse sob a influência de droga na altura do ataque.

Naquele dia fatídico, dezenas de familiares das vítimas correram para o infantário, que foi isolado pela polícia, em busca de informações sobre os acontecimentos e as identidades das vítimas.

Algumas das mães em desespero tiveram de receber atenção médica, enquanto outras foram confortadas por outros residentes, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais por testemunhas, citadas pelas agências internacionais.

Uma das professoras que estavam na creche descreveu os momentos aterradores e testemunhou que o atacante «disparava, partia vidros e matava» adultos e crianças.

Os ataques deste género são raros na Tailândia, mas em fevereiro de 2020, um oficial do exército matou 29 pessoas depois de ter discutido com um superior.

