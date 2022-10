Dos Estados Unidos para Portugal: A evolução da Anchorage Digital

Entornointeligente.com /

Tanto no empreendedorismo como na vida existe uma linha ténue entre formular e agir sobre um plano e tomar as melhores decisões possíveis em cada momento perante a atualidade que nos é apresentada.

No início da Anchorage Digital, eu e o meu cofundador, Nathan McCauley partilhávamos uma crença genuína sobre o potencial da tecnologia blockchain , o impacto positivo que poderia ter no mundo, e ambos possuíamos um conjunto de competências em torno de segurança informática no setor financeiro que era reconhecido pelos nossos colegas.

Quando começámos a receber pedidos para criar ferramentas aplicacionais confiáveis para serem usadas em ecossistemas cripto (e até pedidos para recuperar fundos inacessíveis em carteiras cripto), aproveitámos a oportunidade para formalizar os nossos serviços – e assim nasceu a Anchorage. Cinco anos depois e com uma avaliação de três mil milhões de dólares, continuamos a expandir as capacidades da nossa plataforma, aplicando novas ideias próprias, pedidos de clientes, a evolução e maturação de blockchain e cripto e implementações da nossa equipa a nível global, que continua a crescer.

Oportunidades fora de São Francisco

A forma como nos dedicamos a criar novas oportunidades fora dos grandes centros, estabelecidos como hubs tecnológicos, foi desenvolvida de forma semelhante. O Nathan e eu conhecemo-nos em São Francisco, mas ambos temos raízes que nos levam muito para além de Silicon Valley — ele cresceu numa pequena localidade no Estado de Indiana e eu no belo Portugal.

Apesar de nos termos mudado para onde estavam na altura as empresas mais aliciantes, com o objetivo de alcançar os melhores resultados para nós próprios e para as nossas carreiras, ambos partilhávamos uma visão de que, um dia, trabalhar nas nossas cidades ou países natais não seria impeditivo de alcançarmos um elevado nível de satisfação profissional no setor tecnológico. Os resultados observados, após termos criado métodos de trabalho mais assíncronos durante a pandemia, ajudaram-nos a tornar o ambiente de trabalho ainda mais flexível para as nossas equipas, o que inicialmente não era o nosso objetivo.

Reavaliar a forma de trabalho durante a pandemia

Quando a Anchorage estava a entrar numa fase de crescimento exponencial e os nossos processos de onboarding presenciais estavam a funcionar bem, com cerca de 70 colaboradores na altura, o mundo entrou em confinamento — criando momentos de incerteza que não se aplicavam apenas a fundadores de startups. À medida que o confinamento se mantinha, começámos a observar algo interessante. A nossa equipa, incluindo os novos colaboradores, não estava a sentir qualquer perda de produtividade enquanto trabalhava a partir de casa. Pelo contrário, alguns pareciam ser até mais produtivos.

Com o aumento do interesse sobre ativos digitais que coincidiu com a pandemia, e que para o qual a pandemia poderá até ter contribuído, comecei a ver um lado positivo no que começou como uma situação profissional alarmante. Com conhecimento em primeira mão sobre a qualidade do talento em engenharia que existe em Portugal, estes novos dados serviram como motivação para dar o próximo passo. Em meados de 2020 contratámos 13 novos colaboradores no Porto, e desde então temos continuado a expandir a equipa em Portugal, que neste momento perfaz mais de 20% de toda a empresa, que conta com mais de 350 colaboradores a nível mundial.

À medida que aumentamos a nossa presença no emergente hub de cripto europeu, também evoluímos nos nossos ideais de contratação e estilo de trabalho. Queremos proporcionar workspaces aos nossos colaboradores, e, simultaneamente, alargar a nossa rede de alcance na procura por novo talento, dando a possibilidade de trabalhar remotamente, criando uma política de in-office completamente opcional à medida que abrimos novos espaços de trabalho.

Esta política permite-nos oferecer a possibilidade de trabalhar no setor de blockchain , que está em constante evolução, a pessoas não só nos Estados Unidos como no resto do mundo – e ao mesmo tempo manifestar uma visão descentralizada do futuro, que sempre envisionei.

Qualquer que seja o estado do mercado, do setor de cripto ou do mundo, o sucesso da Anchorage reside em manter-se flexível a curto prazo, e ao mesmo tempo manter o foco na visão global e do futuro. Ser uma parte integral do desenvolvimento em Portugal é muito importante para mim – e, por tomar decisões em tempo real que estão alinhadas com este objetivo, espero poder continuar a contribuir para o futuro do país.

Cofundador e Presidente da Anchorage Digital

