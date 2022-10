Dois israelitas feridos a tiro num ataque «terrorista» em Jerusalém Oriental

Entornointeligente.com /

Dois israelitas foram feridos a tiro num posto de controlo em Jerusalém Oriental este sábado, com a polícia a falar de um ataque «terrorista». Segundo a imprensa local, os tiros foram disparados a partir de um veículo, sendo os feridos uma guarda de fronteira e um segurança.

Uma terceira pessoa cuja nacionalidade não foi especificada foi atingida por «fragmentos», segundo os serviços de emergência israelitas.

Um porta-voz da polícia disse num comunicado que um «terrorista disparou contra dois israelitas, ferindo-os gravemente» num posto de controlo perto do campo de refugiados palestinianos de Shuafat.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Segundo os serviços de emergência, os feridos têm cerca de 20 anos e foram levados para o hospital. «Trata-se de uma mulher em estado crítico e um homem em estado grave», acrescentou a mesma fonte.

A terceira pessoa recebeu tratamento no local, acrescentou sem dar mais detalhes.

«As forças policiais israelitas estão atualmente à procura do suspeito que fugiu» do local do ataque, disse a polícia.

A área foi isolada pela polícia. Dezenas de agentes foram mobilizados ao redor do posto de controlo e dentro do campo de refugiados.

O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, descreveu o tiroteio como um ataque «grave».

«O meu coração está esta noite com os feridos e as suas famílias. O terror não nos derrotará, somos fortes mesmo nesta noite difícil», disse num comunicado.

Jerusalém Oriental é um setor ocupado e anexado por Israel desde 1967.

Dois palestinianos mortos na Cisjordânia Horas antes do ataque, soldados israelitas mataram dois palestinianos durante um ataque militar na Cisjordânia, disseram as autoridades palestinianas, referindo que o confronto fez de 2022 o ano mais mortal no território ocupado desde 2015.

O ataque aconteceu no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, local de repetidos confrontos entre forças israelitas e moradores locais, conhecido como um reduto de militantes palestinianos.

As autoridades palestinianas adiantaram que os soldados entraram no campo de manhã e cercaram uma casa.

O Ministério da Saúde palestiniano referiu a existência de dois mortos e 11 feridos, três dos quais em estado grave.

O exército israelita adiantou, por seu lado, ter detido um homem procurado e relatou trocas de tiros em Jenin, mas não deu mais pormenores.

O incidente aconteceu um dia depois de dois adolescentes palestinianos, de 14 e 17 anos, terem sido mortos por israelitas em outros locais da Cisjordânia ocupada.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com