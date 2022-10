Entornointeligente.com /

Círio de Nazaré: Imagem peregrina percorre ruas e rio de Belém nas romarias Rodoviária, Fluvial, Moto e Trasladação neste sábado Confira o percurso, horários e público estimado das quatro romarias que marcam o sábado que antecede a Grande Procissão do Círio de Nazaré no Pará. Por g1 Pará — Belém

08/10/2022 05h00 Atualizado 08/10/2022

1 de 1 Nsa. Sra. de Nazaré recebe diversas homenagens de fiéis na Trasladação, em Belém. — Foto: Gabriel Buenano Nsa. Sra. de Nazaré recebe diversas homenagens de fiéis na Trasladação, em Belém. — Foto: Gabriel Buenano

O sábado que antecede a Grande Procissão do Círio de Nazaré é marcado por quatro grandes procissões em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, pela rua e pelo rio, em Belém .

A principal das procissões é a Trasladação, conhecida como romaria das luzes, quando uma multidão de fiéis acompanham a imagem com velas.

Juntas, a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial, Moto Romaria e a Trasladação percorrem quase 50 km.

Já na sexta-feira (7), foi realizado o Traslado para Ananindeua, quando a imagem de Nossa Senhora percorre ruas da região metropolitana de Belém. É a procissão mais longa do Círio de Nazaré – veja como foi.

Confira a seguir como serão as procissões do Círio de Nazaré neste sábado:

Romaria Rodoviária

A manhã de sábado (8) começa com a Romaria Rodoviária, em um percurso de 24 km. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai às 5h30 da Igreja Matriz de Ananindeua e percorre rodovias e avenidas até o distrito de Icoaraci.

O percurso da romaria passa pela rod. BR-316 e depois segue pela av. Augusto Montenegro, a rua Sen. Barata, a rua Carneiro Rocha até a rua Siqueira Mendes.

O tempo previsto da romaria é de aproximadamente 3 horas, com estimativa de público de 350 mil pessoas.

Romaria Fluvial

Já a romaria fluvial sai às 9h, de Icoaraci. A procissão pelas águas da Baía do Guajará, que banha as margens de Belém.

Diversas embarcações acompanham a imagem, que sai no navio da Marinha do Brasil, até a Estação das Docas.

São 10 milhas marítimas percorridas pelo Círio Fluvial, o que equivale a 18,5 km, em tempo estimado de duas horas. É esperado público de 50 mil pessoas.

Moto Romaria

Quando a imagem chega à Escadinha do Cais do Porto, na praça Pedro Teixeira, começa a Moto Romaria.

A previsão de saída é às 11h30, percorrendo a avenida Presidente Vargas e a Avenida Nazaré, em um percurso de 2,5 km em aproximadamente 1 hora. É esperado público de 45 mil pessoas.

Trasladação

A última procissão do sábado (8) é a Trasladação, com público estimado de 1,4 milhão de pessoas. A romaria faz o percurso inverso da Grande Procissão do Círio, no domingo (9).

A saída da Trasladação é prevista para 17h30, do Colégio Gentil, onde é celebrada missa às 16h30.

A procissão percorre 3,7 km, passando pela avenida Nazaré, av. Presidente Vargas, Castilho França, av. Portugal, rua Padre Champagnat até a Catedral da Sé. O tempo estimado da procissão é de 5 horas.

