Corea del Norte dice que pruebas de misiles son autodefensivas

Corea del Norte declaró este sábado que sus últimas pruebas con misiles responden a una medida de autodefensa contra las amenazas militares de Estados Unidos.

Un portavoz de la Administración Nacional de Aviación (ANA) de Corea del Norte señaló que las pruebas de misiles responden a los intentos por defender la seguridad del país y la paz regional de las amenazas militares de EE. UU. que duran más de medio siglo.

Desde el 24 de septiembre, Pionyang ha realizado al menos 10 lanzamientos de misiles, la mayoría hacia el mar de Japón, lo que representa una cifra inusual de pruebas balísticas.

El Gobierno norcoreano también criticó la postura del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió esta semana para tratar la situación en la península coreana, concretamente tras el disparo el martes desde Corea del Norte un proyectil balístico de medio alcance.

La reunión del ente de la ONU puso de manifiesto la fractura en el seno del Consejo de Seguridad, después de que Rusia y China, se desmarcaran de la condena promovida por EE.UU. y sus aliados.

La reunión del ente de la ONU puso de manifiesto la fractura en el seno del Consejo de Seguridad, después de que Rusia y China, se desmarcaran de la condena promovida por EE.UU. y sus aliados.

Corea del Norte criticó la postura de EE.UU. de impedir que el país asiático ejerza su derecho a la autodefensa, violando los derechos nacionales que va en contra de la Carta de la ONU.

