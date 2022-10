Entornointeligente.com /

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Breakdance, webnamoro, otakus… Antes de 'Travessia', relembre as vezes em que Glória Perez foi muito antenada nas tendências Autora gosta de contar histórias envolvendo assuntos do momento. Algumas de suas novelas já fizeram até 'previsões' sobre o que só bombaria no futuro; entenda no Semana Pop. Por g1

08/10/2022 06h01 Atualizado 08/10/2022

Semana Pop relembra as vezes em que Glória Perez foi muito antenada nas tendências

«Travessia» , nova novela de Glória Perez, tratará de temas como inteligência artificial, deepfake, metaverso e realidade virtual. Quem é iniciado no estilo da autora sabe que ela gosta de contar histórias envolvendo os assuntos do momento. E algumas de suas obras já fizeram até «previsões» sobre o que só bombaria no futuro. O Semana Pop deste sábado (8) relembra as vezes em que Glória foi muito, mas muito antenada nas tendências.

O Semana Pop vai ao ar toda semana, com o resumo do tema que está bombando no mundo do entretenimento. Pode ser sobre música, cinema, games, internet ou só a treta da semana mesmo.

