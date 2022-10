Entornointeligente.com /

Sta per partire l’edizione numero diciassette di «Ballando con le stelle», il dance show più amato con un cast strepitoso e variegato. Vedremo ballare tra gli altri anche il giovane modello italo-serbo Alessandro Egger molto popolare tra i ragazzi per aver lavorato nella commedia dal titolo «The Band».

Alessandro ha preso parte anche alla serie tv «Un medico in famiglia» mentre sul grande schermo ha recitato nell’ultimo film di Ridley Scott, House of Gucci insieme ad Adam Driver.

«Sto investendo tante ore nella preparazione – ha spiegato Egger al nostro giornale – ma soprattutto nella concentrazione perché è davvero fondamentale nel ballo ricordare tanti passi, tante intenzioni e poi cercare di dare un’emozione al pubblico attraverso le telecamere.

Per me ‘Ballando’ è un’opportunità unica nel suo genere. E’ un vero onore essere qui e rappresentare quello che sono i giovani, quello che può essere lo spettatore della mia età. Per me è una grande responsabilità perché quello che vorrei fare è, non solo dare una performance ma anche ispirare attraverso la mia storia, chi poi la guarderà».

Nei mesi scorsi Alessandro è stato diretto dal premio Oscar Oliver Hirschbiegel nella nuova serie drammatica scritta da Stefano Bises «Unwated». La sua carriera è legata principalmente al mondo della moda avendo sfilato per i più importanti brand mondiali. Adesso per lui una nuova avventura, si esibirà con Tove Villfor sotto i riflettori della pista da ballo più amata dal pubblico televisivo italiano.

Emilio Buttaro

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

