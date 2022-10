A primeira página do DN deste domingo

Entornointeligente.com /

Apoios à agricultura e energia selam acordo entre governo e parceiros. É esta a manchete deste domingo do DN, que teve acesso ao documento que inclui desconto fiscal ao trabalho suplementar de imigrantes agrícolas, medidas para travar aumentos do preço da luz e do gás e fim da contribuição para fundo de compensação salarial.

E porque hoje é domingo, o Diário de Notícias traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa são os abusos sexuais na igreja. A dor está a ganhar voz. Queixas multiplicam-se, polémicas avolumam-se.

Para ler neste domingo, uma reportagem sobre inclusão. Mariana ficou tetraplégica aos oito anos. Aos 26 pinta, expõe e «é feliz».

Subscrever Outros títulos: OE 2023. Turismo quer perdão da dívida pandémica e plano anti-inflação.

Caixa Geral de Aposentações. Associação de pensionistas pede respostas sobre «dívidas» de viúvos.

Conflito de interesses. Pedro Nuno Santos forçado a esclarecer ligação a empresa.

Ferrovia. Estacionamento e novo mobiliário em Sacavém, já a pensar na Jornada Mundial da Juventude.

Benfica, FC Porto e Sporting. Vitória para todos.

