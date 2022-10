Tiktoker venezolano «El Arabito» causa polémica tras asegurar que «no hay que estudiar» para vivir (+Video, +Reacciones)

Entornointeligente.com /

El reconocido tiktoker recientemente conversó con la prensa y dejó en claro su pensamiento sobre los estudios, y las personas que le dicen que tiene que estudiar para vivir y trabajar. Este viernes, el tiktoker venezolano Daddy Raidan, mejor conocido en las redes sociales como «El Arabito», generó gran polémica entre los internautas luego de que diera ciertas declaraciones en una entrevista.

El hecho ocurrió durante una conversación con el periodista Darvinson Rojas cuando se refirió a la importancia de los estudios en las personas que están en las redes sociales.

Raidan desestimó que todas las personas deban estudiar porque a su juicio hay gente que se gradúa y no ejerce su profesión. El también cantante sostuvo que ellos como tiktoker hacen cursos para lo que publican diariamente y con eso les basta.

VER TAMBIÉN: ¿Nicole García y Raúl González están esperando su primer hijo? La foto por la que creen que sí (+Capturas)

«La gente dice que nosotros debemos ir a estudiar, no todo es estudio. Hay mucha gente que estudia y tiene título Universitario y no tiene nada, no tienen conocimiento. Nosotros hacemos cursos de conocimiento de redes sociales, por eso tenemos estos conocimientos», dijo.

Esto generó muchos comentarios de críticas en las redes sociales por parte de los internautas, quienes incluso lo calificaron de » analfabeta «, entre otros adjetivos, y se mostraron muy molestos por no darles valor a las personas profesionales.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com