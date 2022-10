Sobredosis fan

Entornointeligente.com /

Los Backstreet Boys han vuelto a España con dos superconciertos en Madrid y Barcelona. Como una decisión casi de último minuto, me planté en el Palacio de Deportes de la capital acompañado por tres [email protected] para disfrutar de una noche épica recordando la música de los años 90.

Luciendo una divertida camiseta con una foto de las Spice con los Back (porque uno puede ir a un concierto de los rivales de las Spice Girls pero sin dejar de apoyarlas) me entregué a la noche y disfruté como un enano con temazos tan épicos como The Call , Get Down , Quit Playing Games y, por supuesto, Everybody (Backstreet’s Back) , que fue un auténtico delirio para todos los presentes.

Cantando en riguroso directo y sin apenas coros pregrabados (excepto cuando al final del show estaban ya agotados pese a seguir dando saltitos como veinteañeros), Kevin, Nick, Brian, AJ y Howie nos ofrecieron un conciertazo maravilloso que, a unque fue el mismo que trajeron a España antes de la pandemia , poco o nada parecía importar a su legión de seguidores que ni entienden de edades ni de vergüenzas. Como si siguieran teniendo 16 años, vi a mi alrededor decenas de caras pintadas con las siglas BSB y unos cuantos lloros y gritos desatados.

Las bandas de los noventa venden hoy más que muchos ídolos actuales AJ es el rey de la banda y levanta a los presentes con su gran carisma, Kevin, que ya tiene 51 años, luce perfecto y estuvo superatento con los fans, Nick sigue cantando muy bien, Howie ahí está y Brian mejora con los años. Sus voces suenan perfectas y es una pena que la gira tenga tantos flecos sueltos y mejorables y que las proyecciones parezcan fondos de pantalla del Winamp.

Cuando la música te llega, perdura para siempre hasta el punto de seguir llenando recintos tan grandes 30 años después . El fenómeno fan sigue vivo y las bandas de los noventa venden hoy más que muchos ídolos actuales.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com