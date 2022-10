Ruth Hurtado sale en defensa de Urruticoechea por término «desviolar» e insiste que abortar «no hace olvidar un evento traumático»

Entornointeligente.com /

La exconvencional y presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado , salió en defensa del diputado de su colectividad Cristóbal Urruticoechea , luego de que empleara el término «desviolar», lo que fue criticado por distintos sectores políticos.

El legislador emitió el término la semana pasada, luego de presentar un proyecto que busca derogar el aborto en todas sus causales. «Una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente», expresó el diputado.

Sobre esas declaraciones, Hurtado reconoció a T13 que el término fue «muy mal empleado», pero manifestó que «cuando tú analizas el fondo de esto, es cierto».

«Una situación aberrante por la que tú pasas, con practicarte un aborto no va a borrar la marca imborrable que queda en las personas que hemos sufrido este tipo de situaciones, con un aborto», comentó la timonel del Partido Republicano.

«Una situación aberrante por la que tú pasas, con practicarte un aborto no va a borrar la marca imborrable que queda en las personas que hemos sufrido este tipo de situaciones, con un aborto», comentó la timonel del Partido Republicano.

«Tú no lo eliminas, tú aprendes a vivir con esto, aprendes a aceptarlo de alguna manera y a vivir con esta cicatriz que es permanente. Pero un aborto, en definitiva, no te hace olvidar eso traumático. Al contrario, siento que puede sumar un trauma más a una persona, sobre todo cuando es un menor de edad que no está desarrollado psicológicamente», añadió.

La exconvencional también señaló que «no he sentido en ningún minuto discriminación (dentro del Partido Republicano) o por ser mujer menos respeto. Al contrario, han sido muy respetuosos y muy cálidos al recibirme como presidenta del partido».

«Hay un letrero y un estigma respecto al Partido Republicano, donde más del 60% de las personas que trabajan somos mujeres. Tenemos un gran equipo de mujeres», complementó..

Recordemos que el aborto en Chile está permitido para tres causales: inviabilidad del feto, peligro para la vida de la madre y violación.

