Rechazan plan para sacar de regla fiscal a «u» públicas

La Sala Constitucional rechazó por mayoría un plan presentado por las universidades públicas con el fin de que fueran excluidas de la regla fiscal. El máximo Tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 19-011540-0007-CO, la cual fue declarada sin lugar. La gestión se hizo en julio de 2019 por los rectores de aquel entonces Henning Jensen Penington de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alberto Salom Echeverría de la Universidad Nacional (UNA), Julio César Calvo Alvarado del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Rodrigo Arias Camacho, de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) y Marcelo Prieto Jiménez de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, dijo que los rectores de los centros universitarios interpusieron la acción contra la aplicación de ciertas normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Castillo agregó que la aplicación de las normas constituía una violación a la Constitución Política por omisión, pero la mayoría de los magistrados consideró que el caso no tipificaba la inconstitucionalidad por omisión. «Toda vez que para que exista una inconstitucionalidad por omisión de acuerdo con la mayoría de la Sala tiene que haber un mandato expreso de la Constitución en un determinado sentido. La Sala entiende que los artículos 84 y 85 de la Constitución no se deriva un mandato expreso. Es importante aclarar que la Sala no se pronuncia sobre si debe o no aplicarse la regla fiscal a las universidades, rechaza por un aspecto técnico la acción en el sentido que no se da una inconstitucionalidad por omisión», detalló Castillo. Los rectores presentaron la acción hace tres años por considerar una violación constitucional por omisión contra el artículo 85 de la Constitución Política por no exonerar el cumplimiento al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) con origen y régimen de fijación y determinación constitucional propios. De igual forma recalcaron que contaban con las capacidades jurídicas para adquirir derechos y de contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios dentro de los que se encuentran la definición y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes).

