Que nada te moleste al ver Netflix en el teléfono o tablet: bloquea la pantalla

Entornointeligente.com /

Si tienes una cuenta de Netflix y consumes sus contenidos en la pantalla del teléfono o el tablet, seguro que una de las cosas que menos te gustan en este mundo es que, por descuido u otra razón, una pulsación no deseada haga que se salte parte de un capítulo de una serie o metraje de una película. Te contamos cómo evitar esto.

Lograrlo es mucho más sencillo de lo que puedes pensar, ya que en la aplicación para iOS y Android se incluye una función que, entre otras cosas, está pensada para prevenir este problema. Por lo tanto, olvida el tener que instalar una app adicional para que un descuido te arruine el momento de relax que consigues al ver algunas de las ofertas que hay en la base de datos que tiene Netflix.

Cómo bloquear la pantalla del teléfono al ejecutar Netflix Los pasos que tienes que dar son bastante intuitivos, y, una vez que los aprendas, seguro que no se te olvidan, ya que son muy sencillos de realizar. El caso es que, si no deseas distracciones ni interrupciones en el episodio final de la serie que más te gusta, lo que tienes que hacer es completar los pasos que te indicamos a continuación:

Abre la aplicación de Netflix de forma habitual, es posible que te tengas que identificar. Y, a continuación, comienza a reproducir algo sin cambiar los hábitos que tienes para ello. Accederás al reproductor integrado en la app que es el mismo tanto para series como para películas. Cuando esté activa la reproducción, toque en algún lugar de la pantalla para que puedas ver las opciones que tiene la mencionada herramienta integrada. Aparte de los controles habituales y el poder elegir el audio que utilizas o ver la lista de episodios, en la parte inferior encontrarás un icono que tiene el nombre Bloquear. Y, evidentemente, ya sabes la función que tiene. Pulsa en él y, si aparece un mensaje en pantalla, confirma ya que esto es lo que hará que la pantalla quede bloqueada y, por lo tanto, hagas lo que hagas, no se interrumpirá la reproducción. Incluso, verás una notificación si tocas la pantalla que te recuerda que esta no tiene el funcionamiento habitual, por si tienes que hacer algo con el teléfono o tablet y no recuerdas que tienes activada la opción que comentamos. Hecho esto, has finalizado. Pexels

Es posible que te preguntes cómo acabar con el bloqueo. Pues es igual de sencillo: pulsa en la pantalla para mostrar las opciones y, de nuevo, debes utilizar el icono Bloquear con su imagen de candado. Por lo tanto, no hay pérdida alguna y, como ves, evitar interrupciones al utilizar la aplicación para dispositivos móviles de Netflix es algo que está muy al alcance de la mano.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com