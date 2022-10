Putin criticado en el Kremlin por sus errores en Ucrania

Entornointeligente.com /

Un miembro no identificado del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin se ha enfrentado directamente a él por los errores y la mala gestión de la guerra en Ucrania, informó el viernes The Washington Post, citando a la inteligencia estadounidense.

La confrontación y la identidad del infiltrado habrían sido incluidas en el informe diario de inteligencia del presidente estadounidense Joe Biden y compartidas con otros funcionarios estadounidenses.

La identidad del individuo no pudo ser confirmada, pero se cree que el estrecho círculo íntimo de Putin está formado en su mayoría por antiguos colegas del KGB y de la administración de San Petersburgo de la década de 1990, en la que Putin había sido teniente de alcalde.

«Nuestras evaluaciones sugieren que [los ayudantes y asesores más cercanos de Putin] están particularmente ejercitados por las recientes pérdidas rusas, la dirección equivocada y las amplias deficiencias militares», dijo The Washington Post citando a un funcionario de inteligencia occidental no identificado.

«Hay mucha gente que está convencida de que esto no va bien o no es el curso de acción correcto», dijo otro alto funcionario occidental.

«Este es un punto de ruptura», dijo The Washington Post citando a uno de los dos ejecutivos de negocios rusos en contacto con funcionarios políticos.

Los ejecutivos no identificados dijeron que las próximas semanas podrían ser cruciales para determinar el futuro de Putin y sus decisiones sobre la guerra en Ucrania, informó la publicación.

El Kremlin dijo que el informe de la inteligencia estadounidense era «absolutamente falso», reconociendo los desacuerdos dentro del círculo íntimo de Putin pero clasificándolos como «parte del proceso normal de trabajo».

«No es una señal de ninguna división», dijo el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, a The Washington Post.

Funcionarios de seguridad europeos dijeron que no habían visto el informe de los servicios de inteligencia estadounidenses y que no tenían conocimiento de ningún desafío directo a la toma de decisiones de Putin, según The Washington Post. Un alto funcionario dijo que las crecientes críticas a Putin, incluso desde dentro del Kremlin, se producen «a sus espaldas».

«Hay chivos expiatorios. Se señala con el dedo. Todo esto está ocurriendo», citó la publicación a un segundo funcionario de seguridad en Europa.

Un alto funcionario báltico dijo que Rusia «sigue adelante» con su esfuerzo bélico a pesar de las tensiones internas por las crecientes pérdidas del ejército, que han obligado a Putin a ordenar un esfuerzo de movilización caótico e impopular y a hacer amenazas nucleares apenas veladas.

«No hemos visto nada que sugiera lo contrario», se dijo.

