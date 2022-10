Primer tráiler de la película de Mario Bros.

Entornointeligente.com /

Nintendo ha compartido el primer tráiler de la esperada «The Super Mario Bros. Movie«, una aventura animada con un reparto digno de memes. Con Chris Pratt en el papel de Mario y Jack Black en el de Bowser, los fans estaban deseando ver lo desquiciada que sería esta película. Más de 600.000 espectadores sintonizaron el estreno en el canal de YouTube de Nintendo of America, y el tráiler se emitió simultáneamente en la New York Comic Con.

Aunque el tráiler fue un poco corto, no decepcionó. Por fin pudimos escuchar la voz de Chris Pratt saliendo de la forma animada de Mario, y fue deliciosamente extraño. Además, Keegan-Michael Key ya lo está petando como Toad, amonestando a Mario por confundirlo con una seta. ¿Toad con actitud? Claro que sí.

El tráiler abre con Bowser de nuevo en su mierda, intentando robarnos las estrellas como si estuviéramos jugando a «Mario Party«. Las Koopa Troopas -que son literalmente tropas, haciendo honor a su nombre- siguen a Bowser hasta un castillo nevado, donde les exige que abran las puertas. Algunos pingüinos intentan lanzarle bolas de nieve para defender sus dominios, pero sus esfuerzos son inútiles.

Hasta ahora, Black parece haberse comprometido seriamente con su papel de terrorífico villano de Mario.

«¿Tienes idea de cuánto tiempo me ha costado aprender a respirar fuego?» dice Black en un video pregrabado, que se reproduce junto al tráiler. «¡Tuve que aprender de Gene Simmons de Kiss!».

Para citar a nuestro Greg Kumparak, «¡Bowser tiene un aspecto aterrador! Mario es Chris Pratt«.

Y tiene razón. Se nos presenta a Mario mientras sale de una tubería de urdimbre hacia una tierra de fantasía llena de hongos, pero aterriza sin ceremonias solo en el campo. Hasta ahora, el Mario de Chris Pratt se parece más a Andy Dwyer que a Star-Lord, y eso nos encanta.

«El sueño de toda mi vida ha sido convertirme en Mario«, dijo Pratt antes de que se emitiera el tráiler. Recuerda haber pasado horas de su vida pisoteando Koopas en el juego original de Mario en la lavandería de su barrio.

No pudimos ver otras actuaciones del elenco de estrellas, como Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi y el antiguo ponente de TechCrunch Disrupt, Seth Rogen, como Donkey Kong. Quizás los veamos en el segundo tráiler.

El estreno de «The Super Mario Bros. Movie» está previsto para el 7 de abril de 2023.

