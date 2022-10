Entornointeligente.com /

Presentación del libro «Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa»

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile, Santiago . Jueves 13 de octubre – 19:00 horas. «Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa» es una novela sobre atreverse, pese al miedo. El miedo a alejarse de casa, de lo familiar, de lo seguro, de la tierra firme. Y, sin embargo, tener el valor de cruzar la puerta hacia lo desconocido; viajar hasta el otro lado del mundo para empezar de cero, descubrir amigas donde no se las esperaba. El valor de lanzarse al agua, con ropa y todo, para alcanzar la otra orilla, para llegar, cómo sea, al otro lado.

«La gente debería leer este libro porque está escrito con poca vergüenza», dice Romina Pistolas, la autora de esta novela. Romina nació en Puerto Varas y hasta su adolescencia vivió en Calbuco en medio del campo en una familia con ambos padres profesores. Siempre le gustó leer, en la biblioteca de su pueblo pasó muchas horas leyendo y anhelando otras realidades. En el año 2020 se decidió a escribir sus propias historias, así fue como, en medio de la pandemia y desde Australia, tomó un curso de escritura autobiográfica con Camila Gutiérrez, con quien ella dice soltó la mano.

«Cuando partí con el taller jamás pensé que me atrevería a hacer públicas estas historias. En ese momento partió como una forma de soltar la mano o encontrar mi voz. Para hacer eso, comencé a escribir de lo que me resultaba más fácil. Escribí de mis vivencias y mi trabajo, sin pensar en publicarlo. En esos momentos mi familia en Chile no sabía que yo trabajaba de stripper, y mi mejor amiga de ese entonces llevaba años aconsejándome de no contarles».

A medida que fue escribiendo su novela se dio cuenta de que el secreto le afectaba en otros aspectos de su vida. «Si estaba trabajando de stripper hace tantos años y no me atrevía a contarle a nadie, ¿realmente estaba haciendo lo que yo quería hacer? ¿Por qué lo ocultaba? ¿Por quién? Al final pensé que publicar esta novela era un acto de amor hacia mí y una forma bastante pública de decir que estoy orgullosa de lo que hago, aun cuando pueda ser un trabajo altamente estigmatizado».

Con una voz muy fresca, una prosa ágil y mucho sentido del humor, Romina Pistolas nos cuenta una experiencia pocas veces vista en la literatura: la vida de una stripper. En diecisiete capítulos conocemos a Carmen, el alterego de Romina en el strip club, y también a la propia Romina una mujer decidida a vivir la vida bajo sus propios términos.

«Como chilena inmigrante decidí vivir la vida que yo quería y que siempre soñé, pero me costó tener que aprender a vivirla sola, sin mi familia, en una cultura totalmente diferente. Aprendí a punta de varias caídas lo difícil que era tratar de construir un núcleo propio en tierra ajena». Este libro está dirigido para quien quiera saber cómo vive una latina en el exterior cuando deja de querer complacer a la sociedad y empieza a tomar riesgos.

Desde la editorial, Carolina Ruiz dice sobre el libro: «Carmen es una novela que muestra un mundo pocas veces representado en la literatura, el de las bailarinas que se desnudan profesionalmente. Romina Pistolas es una voz vibrante y arrojada como pocas, que nos entrega un relato de primera fuente, pues ella trabaja en el medio, así derriba mitos y prejuicios a través de un texto honesto y transparente, con una prosa muy cuidada, limpia y mucho sentido del humor que, además, nos abre una ventana hacia una cultura como la de Australia, donde transcurre la novela».

El libro fue ilustrado por la artista australiana Tiger-Hutchence-Geldof.

Romina Pistolas (Chile, 1987). Nació en Puerto Varas y creció en la isla de Calbuco, al sur de Chile. Estudió traducción y vive hace diez años en Australia. Publicó en 2021 el libro de fotografías de strippers «They are naked and they dance». Su primera novela es «Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa».

