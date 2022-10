Prepárate un sérum de vitamina C para lucir una piel de porcelana

Entornointeligente.com /

La vitamina C es una de los activos más populares de los últimos años, pues -según la Revista Americana de Nutrición Clínica- es la mejor vitamina para producir colágeno y lucir una piel de porcelana. Es por eso que aquí te enseñaremos a hacer tu propio sérum con vitamina C con tan solo 3 ingredientes de tu cocina.

Así es que si quieres lucir una piel mucho más joven y libre de arrugas o manchas, este sérum facial es ideal para ti, pues te ayudará a renovar las células del rostro. Eso sí, recuerda realizar una prueba de alergia o consultarlo con un dermatólogo para que te indique si este tratamiento facial es ideal para ti.

¿Para qué sirve la vitamina C para la cara? La vitamina C tiene múltiples beneficios para la cara, pues -según el portal de Kiehl’s- ayuda a producir colágeno en la piel y a combatir el envejecimiento. El ácido ascórbico, como también se le conoce a la vitamina C, sirve para:

Quitar arrugas y líneas de expresión Disimular las manchas en la cara Mejorar la textura de la piel Renovar las células Prevenir el acné y puntos negros Regular el sebo del rostro Unificar el tono de la piel Aclarar la piel ¿Cómo obtener colágeno natural con vitamina C? Si quieres hacer un sérum de vitamina C para producir colágeno y lucir una piel de porcelana, el canal de YouTube Huerto Adictos nos enseña una forma muy fácil de hacer este suero facial con tan solo 3 ingredientes que seguramente tienes en tu cocina.

Ingredientes: 2 limones 2 cucharadas de coco rallado 6 cucharadas de aceite de coco Sérum de vitamina C casero Para empezar a hacer el sérum solamente debes rallar la cáscara de los limones, pues tiene una gran cantidad de vitamina C, por lo que será el ingrediente estrella de esta preparación. Posteriormente, en una olla coloca la ralladura de limón y el coco rallado. Agrega el aceite de coco y hierve la mezcla a fuego medio por 5 minutos. Deja que enfríe y cuela para obtener tu sérum facial.

Aplica el sérum de vitamina C por las noches antes de dormir sobre tu rostro limpio y seco. Posteriormente, aplica tu crema hidratante favorita. A la mañana siguiente, haz tu rutina de cuidado de piel y aplica protector solar para evitar las manchas en la cara, pues la vitamina C es fotosensible. ¡Listo! Así de fácil es obtener colágeno natural con ingredientes de tu cocina.

