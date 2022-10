¿Por qué Corea del Norte dispara tantos misiles? ¿Debería preocuparse Occidente?

Entornointeligente.com /

(CNN) — Las tensiones están aumentando en la península de Corea, mientras Estados Unidos y sus aliados responden a la reciente serie de pruebas de misiles de Corea del Norte, incluida una que sobrevoló el vecino Japón sin previo aviso.

Corea del Norte ha disparado seis misiles en las últimas dos semanas, un número prolífico, incluso en un año que ha visto el mayor número de lanzamientos desde que el líder Kim Jong Un asumió el poder en 2011.

La aceleración agresiva en las pruebas de armas ha provocado alarma en la región, y Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han respondido con lanzamientos de misiles y ejercicios militares conjuntos esta semana. Estados Unidos también ha movido un portaaviones en aguas cercanas a la península, un movimiento que las autoridades de Corea del Sur calificaron de «muy inusual».

Los líderes internacionales ahora están atentos a señales de una mayor escalada, como una posible prueba nuclear, que sería la primera de la nación hermética en casi cinco años, una medida que representaría una nueva crisis de política exterior para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Esto es lo que debes saber sobre la carrera de Corea del Norte hacia el desarrollo de armas nucleares y misiles intercontinentales, por qué están aumentando ahora y qué puede hacer EE.UU., si es que puede hacer algo, para contrarrestar a Kim Jong Un.

Así sonó la escalofriante alerta en Japón por misil de Corea del Norte 2:36 Primero, un poco de contexto Las pruebas en sí no son nuevas: el programa de desarrollo de armas de Corea del Norte ha estado en curso durante años.

publicidad Las tensiones alcanzaron niveles cercanos a la crisis en 2017 cuando Corea del Norte lanzó 23 misiles a lo largo del año, incluidos dos sobre Japón, además de realizar una prueba nuclear. Las pruebas mostraron armas con potencia suficiente para poner a la mayor parte del mundo al alcance, incluido el primer misil balístico intercontinental (ICBM) del país.

Las relaciones se descongelaron en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró una cumbre histórica con Kim. Los dos líderes «se enamoraron», dijo Trump; a cambio, Kim elogió su relación «especial». Corea del Norte se comprometió a congelar los lanzamientos de misiles y aparentemente destruyó varias instalaciones en el sitio de pruebas nucleares, mientras que Estados Unidos suspendió los ejercicios militares a gran escala con Corea del Sur y otros aliados regionales.

Pero las conversaciones finalmente se desmoronaron, y las esperanzas de un acuerdo que haría que el Norte redujera sus ambiciones nucleares disminuyeron al final del mandato de Trump.

Entonces llegó la pandemia de covid-19, empujando a Corea del Norte aún más al aislamiento. El país ya empobrecido selló sus fronteras por completo, y los diplomáticos extranjeros y trabajadores humanitarios salieron en masa. Durante este tiempo, la cantidad de lanzamientos de misiles también se mantuvo baja: solo cuatro en 2020 y ocho en 2021.

¿Por qué se estrelló el misil balístico de Corea del Sur? 0:51 Entonces, ¿por qué están aumentando ahora? Los expertos dicen que hay algunas razones por las que Corea del Norte está acelerando sus pruebas actualmente.

En primer lugar, podría ser simplemente el momento adecuado después de los eventos de los últimos años, luego de que Kim declarara la victoria contra el covid en agosto y la presencia de una nueva administración estadounidense que se ha centrado en las muestras de unidad con Corea del Sur.

«No han podido realizar pruebas durante bastantes años debido a consideraciones políticas, así que supongo que los ingenieros y generales de Corea del Norte estarán muy ansiosos por asegurarse de que sus juguetes funcionen bien», dijo Andrei Lankov, profesor de la Universidad Kookmin de Corea del Sur.

Jeffrey Lewis, experto en armas y profesor del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, dijo que también es normal que Corea del Norte detenga las pruebas durante el tormentoso verano y las reanude una vez que el clima mejore en el otoño.

Pero, según varios expertos, Kim también podría estar enviando un mensaje al exhibir deliberadamente el arsenal de Corea del Norte durante un período de mayor conflicto global.

«Quieren recordarle al mundo que no deben ser ignorados, que existen y que sus ingenieros están trabajando día y noche para desarrollar armas nucleares y sistemas vectores», dijo Lankov.

Carl Schuster, ex director de operaciones en el Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de EE. UU. en Hawai, se hizo eco de este pensamiento. Kim «lanza misiles para llamar la atención sobre sí mismo, pero también para crear presión para que Japón y Estados Unidos se enfrenten a él», dijo.

Agregó que Corea del Norte también podría sentirse envalentonado para actuar ahora mientras Occidente está distraído con la guerra en Ucrania.

«(Las pruebas de misiles) comenzaron en enero, que es cuando comenzamos a informar sobre lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba haciendo frente a Ucrania», dijo Schuster. «Kim Jong Un está haciendo lo que cree que puede hacer: no espera ningún tipo de reacción fuerte de Estados Unidos».

Lankov dijo que la invasión rusa de Ucrania también puede haber aumentado la confianza de Kim porque «demostró que si tienes armas nucleares, puedes tener casi impunidad. Y si no tienes armas nucleares, estás en problemas».

¿Qué tan grave puede ser la capacidad nuclear de Corea del Norte? 1:15 ¿Qué pueden hacer Estados Unidos y sus aliados para detener a Corea del Norte? A pesar de la rápida respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados la semana pasada, los expertos dicen que es poco lo que pueden hacer para detener o prepararse para las pruebas de armas de Corea del Norte.

«Los estadounidenses enviaron el portaaviones Ronald Reagan. Los surcoreanos están lanzando estos misiles, que no necesariamente funcionan bien», dijo Lankov, refiriéndose a un misil surcoreano el miércoles que se estrelló justo después del lanzamiento. «¿Cuál es el impacto de todos estos portaaviones estadounidenses que navegan por Corea? Prácticamente ninguno.

Aunque estas demostraciones de fuerza podrían servir para disuadir a Corea del Norte de «comenzar una guerra» (lo que probablemente no sea el plan de Kim, de todos modos), hace poco para evitar un mayor desarrollo de armas o pruebas de misiles», dijo.

«Probablemente hará que algunas personas en EE.UU. y (Corea del Sur) sean un poco más felices, pero no tendrá ningún impacto en el comportamiento y la toma de decisiones de Corea del Norte».

La falta de inteligencia sólida también significa que EE.UU. está en gran parte a oscuras en lo que respecta a los planes de Kim.

Corea del Norte carece del uso generalizado de tecnología que no solo facilita los avances económicos y sociales, sino que también ofrece ventanas y oportunidades críticas para obtener información para los servicios de inteligencia de EE.UU. y sus aliados.

«Dado que gran parte de lo que hace Corea del Norte está impulsado por el propio líder, realmente hay que meterse en su cabeza, y ese es un problema de inteligencia difícil», dijo Chris Johnstone, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Y en el escenario internacional, los esfuerzos de EE.UU. para castigar a Corea del Norte han fallado debido al rechazo de Moscú y Beijing.

En mayo, Rusia y China vetaron una resolución de la ONU redactada por EE.UU. para fortalecer las sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de armas, la primera vez que cualquiera de los dos países bloquea un voto de sanción contra Corea del Norte desde 2006.

Un tren se detiene tras el disparo de un misil norcoreano sobre Japón 0:55 ¿Qué intenta lograr Corea del Norte? Kim ha encabezado un agresivo programa de desarrollo de armas que superó con creces los esfuerzos de su padre y su abuelo, ambos exlíderes de Corea del Norte, y los expertos dicen que el programa nuclear del país está en el corazón de las ambiciones de Kim.

En septiembre, Corea del Norte aprobó una ley con la que se declara un Estado con armas nucleares, y Kim prometió «nunca renunciar» a dichas armas.

La ley también demostró las esperanzas de Corea del Norte de fortalecer sus lazos con China y Rusia, dijo Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios de Corea del Norte en Seúl.

Después de la abierta oposición de China y Rusia a las nuevas sanciones contra Corea del Norte, Kim «sabe que tiene su respaldo», dijo Schuster.

Agregó que las pruebas de armas de Kim tienen un doble propósito: además de hacer una declaración a la comunidad internacional, también impulsa su propia imagen a nivel nacional y consolida el poder del régimen.

«Es un régimen muy paranoico – (Kim) está tan preocupado por la gente bajo su mando como por el cambio de régimen desde el exterior», dijo Schuster. Con las pruebas, Kim le está diciendo a su propia gente de alto nivel: «Podemos lidiar con cualquier amenaza que se les ocurra a Occidente, Estados Unidos y Corea del Sur», dijo.

Sin embargo, en términos de una percepción pública más amplia, KCNA, el medio de comunicación estatal de Corea del Norte, no ha mencionado los lanzamientos de misiles durante meses, desde su último informe de un lanzamiento en marzo.

Lewis, el experto del Middlebury Institute, agregó que es probable que Corea del Norte continúe desarrollando armas como ICBM y misiles balísticos lanzados desde submarinos hasta que «lleguen a un punto en el que estén satisfechos con eso, entonces creo que probablemente exprese interés en hablar de nuevo».

Corea del Norte se declara como Estado con armas nucleares 0:59 ¿Viene una prueba nuclear? La preocupación a corto plazo es que Corea del Norte realice una prueba nuclear, lo que según Lewis podría ocurrir «en cualquier momento».

Sin embargo, tanto Schuster como Lankov dijeron que dada la relación amistosa entre Corea del Norte y China, Kim podría esperar hasta que China celebre su Congreso del Partido Comunista a fines de este mes, si es que la prueba llega a suceder.

La reunión de la élite del partido es el evento más importante en el calendario político chino, especialmente este año, ya que se espera que el líder chino Xi Jinping sea designado para un tercer mandato en el poder, consolidando aún más su estatus como el líder chino más poderoso en décadas.

Kim «depende demasiado de la ayuda china para mantener a flote a su país», lo que significa que no puede darse el lujo de «hacer nada para restar valor al Congreso del Partido», dijo Schuster. «Entonces, aunque China no puede dictarle lo que debe hacer… no les causará problemas».

Después de octubre, sin embargo, la pista está despejada para cualquier prueba de armas más significativa, dijo Lankov.

Funcionarios de Corea del Sur y EE.UU. han advetido desde mayo que Corea del Norte podría estar preparándose para una prueba nuclear, con imágenes satelitales que muestran actividad en su sitio de pruebas subterráneo.

Brad Lendon, Kevin Liptak, Katie Bo Lillis, Phil Mattingly y Kylie Atwood de CNN contribuyeron con este reportaje.

