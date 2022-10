Momento para tomar decisiones con respecto a las relaciones

Entornointeligente.com /

Patricia Valderrama

Conexión Astral

El tiempo que ha pasado nos ha permitido reflexionar profundamente sobre los vínculos en general y sobre las sociedades y relaciones laborales en particular. Como es un momento de mucha agudeza mental hay que enfocarse en lo que se quiere conseguir y decretarlo. Eso será determinante para arrancar con lo que nos propongamos y hay que hacerlo de manera decidida con la compañía adecuada.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Tus relaciones pueden fluir muy bien si pones a cada quien en su lugar. Esto te ayudará a reconocer lo que te hace sentir mal contigo mismo, porque al hacer ese movimiento de reordenamiento obligatoriamente ocuparás tu lugar y podrás, desde allí, sentir lo que falta o lo que sobra en tu vida. Cierres de ciclo que repercutirán de manera muy positiva en cada cosa que emprendas a partir de ahora. La comunicación en sus múltiples expresiones ocupará un lugar preponderante en este momento, tienes que poner el foco allí y todo saldrá bien.

PRÁCTICA AMOROSA : práctica el dar y el recibir con consciencia para que puedas desarrollar un justo equilibrio.

ENERGÍA MAGNÉTICA: reconócete a través de los demás, eso traerá un doble beneficio: capacidad de observación y conexión.

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

Hay mucho que aprender en tu trabajo y en la vida con respecto a las relaciones ¡Éste es el momento! Abundan los cambios y ajustes por eventos inesperados, esto te ocurrirá para que te des cuenta que no todo puede ser controlado, que existe el inconsciente y que está creando constantemente realidades que no eran las previstas por ti. Toma la decisión de ver más allá para comprender mejor la esencia de la vida. Si te afincas en esa apertura de pensamiento será muy sencillo conseguir solidez en los aspectos más concretos de tu existencia como: trabajo, profesión y dinero.

PRÁCTICA AMOROSA: las acciones concretas son las que realmente demuestran el afecto.

ENERGÍA MAGNÉTICA: sal de tu zona de comodidad y podrás crecer mucho más desde el corazón y en armonía con tu entorno.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

En este momento tienes mucha fuerza para resolver lo que te propongas, porque sientes más seguridad así que aprovecha para resolver cualquier pendiente, especialmente en tus relaciones. Cualquier cosa que te haya ocurrido, en el pasado, con los grupos, que te haya lastimado o te haya hecho sentir fuera de lugar, se resolverá ahora si tú quieres. No permitas que nadie, nunca más, te haga sentir menos. Aprovecha y disfruta de tu creatividad, si te enfocas en sacar a la luz tus ideas serán muy exitosas, así que deja de perder el tiempo en cosas intrascendentes y concibe lo importante.

PRÁCTICA AMOROSA: dedica tiempo a la familia y a quien realmente valora tu presencia y cariño.

ENERGÍA MAGNÉTICA: haz ejercicio, eso será la clave para direccionar tu energía y voluntad.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

Cualquier cosa que haya ocurrido en tu sistema familiar (incluyendo los temas vinculados con tus ancestros) se revelará en este momento para que lo puedas poner en su lugar y sanar, se hará tan evidente que no podrás desconocerlo ¡Atiéndelo aunque te parezca ajeno! porque los obstáculos que pudieras haber conseguido o estar consiguiendo en la vida están relacionados con eso. Se pueden resolver asuntos pendientes en tu vida profesional o que tengan que ver con tu presencia pública. Ahora podrías superar esa timidez que te caracteriza para conseguir destacar tanto como te mereces.

PRÁCTICA AMOROSA: las palabras suaves y amorosas harán lo que corresponde y lo que más te beneficie.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la meditación ayudará mucho a calmar esa inquietud que a veces te hace perder el foco.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

Si pones tu energía en la palabra será mucho lo que coloques en su lugar, enfócate en lo que dices, cómo lo dices y a quién se lo dices. Eso será clave para que las cosas te salgan bien en los próximos días. La gente espera por el liderazgo honesto y tú lo tienes, así que toma la palabra y el mando sin ningún miedo, porque tu tienes mucha fuerza y eso impide que tu intención sea distorsionada o mal aprovechada. Es cuestión de fe en ti, de creer en tu capacidad y de conseguir que todo lo que te propongas tome fuerza a través de tus pensamientos y acciones ¡Estás en un buen momento!

PRÁCTICA AMOROSA: el dinero fluye a la par de la fuerza que le imprimas a tu propósito de salir adelante con eso que te apasiona.

ENERGÍA MAGNÉTICA: te toca reconocer y ejercer tu liderazgo, esa es tu naturaleza.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

No te enfoques en las limitaciones, disfruta de las bendiciones que tienes por dedicarte con tanto ahínco a lo que te apasiona. Tu trabajo dará sus frutos por tu entrega. Ahora te toca poner énfasis en la ligereza de la vida, porque a veces te esfuerzas mucho y te olvidas que la fluidez trae el éxito y ésta tiene que ver con la relajación, es decir, que a veces tus cosas se trancan o frenan por la tensión que tienes. Momento para dejar que todo pase como tiene que pasar y aprovechar las oportunidades que se presenten sin tanta preocupación ni planificación. Todo saldrá bien si te dejas fluir.

PRÁCTICA AMOROSA: piensa lo que quieres hacer y confía, desde allí todo se dará de manera perfecta.

ENERGÍA MAGNÉTICA: una actitud más amorosa ante la vida te abrirá las puertas para recorrer los caminos que quieres.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

Nuevas sociedades están en puertas porque ya sabes lo que quieres y con quien realizarlo. Es posible que todavía requieras afinar ciertos detalles para que las cosas funcionen bien, pero, sin duda, el proceso va en marcha. Estarás en plenitud si te das tu lugar en cualquier relación ¡Reconócete y todo se ordenará! Con lo que sí debes tener cuidado es con los conflictos, baja la guardia, no te pongas a la defensiva y tampoco permitas la agresividad en otros. Éste es un momento para fomentar la armonía y conseguir así estabilidad y bienestar.

PRÁCTICA AMOROSA: comparte tu luz y tu manera amable de hacer las cosas, eso dará fuerza a cualquier propósito individual o colectivo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: hay una herida de amor propio que sanar, haz algo que disfrutes mucho y repite ¡me lo merezco!

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Algún karma se limpia con las relaciones: se descubren secretos, se reconocen obstáculos, se iluminan situaciones que se mantenían ocultas para sanarlas. Es posible que esto sea tan fuerte que hasta te produzca un dolor de cabeza temporal o al menos una presión fuerte, pero ten la seguridad que será un proceso muy liberador. Tienes ganas de emprender por tu cuenta, tener tu propia empresa o al menos tu manera independiente de generar ingresos ¡Eso está muy bien! Revisa si tus sueños se están cumpliendo porque ya es tiempo de conseguir lo que has deseado y por lo que has trabajado tan duro.

PRÁCTICA AMOROSA: pasar tiempo a solas te dará la claridad para diferenciar quien te quiere de quien solo está a tu lado por interés.

ENERGÍA MAGNÉTICA: Apóyate en las relaciones para conseguir la solidez que estás buscando.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Cuida tus palabras y compórtate de manera seria y comprometida, así conseguirás los mejores beneficios en tus relaciones y podrás a su vez prestar apoyo diligente y adecuado. Solo debes tener cuidado de no desaprovechar este buen momento, dejarlo pasar por no reconocer sus bondades. El trabajo con los grupos te aportará una nueva visión de lo que consideras liderazgo, porque aprenderás de los demás y de la dinámica propia del equipo para conseguir mejores maneras de guiar en la resolución de asuntos cotidianos. Es un momento de mucha riqueza en las relaciones pero de cierto riesgo de distracción y dispersión.

PRÁCTICA AMOROSA: buen momento para conseguir una buena causa, ayudar a otros te dará muchas satisfacciones.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu creatividad estará en el máximo esplendor así que aprovéchala para conectarte con la sensación de plenitud.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Todas las ideas que tienes las podrás poner en práctica ¡verás sus frutos casi de manera inmediata! Confía en tus proyectos y consigue la manera de ejecutarlos de manera sencilla. Lo más importante en este proceso son las relaciones estables, que confíen en ti, pues de esa manera sentirás el respaldo para salir adelante con lo que tengas previsto. Es el momento indicado para sanar ciertos temas emocionales que te hayan hecho sentir menos a lo largo de tu vida. Eso viene de tu familia y a ti te está tocando mostrarlo. Sanar esto implica asumir el liderazgo entre los tuyos en muchos sentidos y darte tu lugar.

PRÁCTICA AMOROSA : mucho trabajo, así que asegúrate de tomar suficientes momentos de descanso para reponer la energía.

ENERGÍA MAGNÉTICA: momento para negociar y conseguir lo que quieres en cooperación con otros.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Toma la iniciativa, tu entorno lo necesita. No tengas ningún temor de marcar la pauta, aunque creas que no tienes la fuerza para hacerlo, te equivocas, tú tienes esa capacidad y mucho más, así que haz el ejercicio de mirarte en un espejo y reconocerte con tu capacidad de liderazgo incluida. Luego conecta con la gente significativa de tu vida, esa que te hace sentir que todo es posible y pídeles su soporte para hacer lo que tienes que hacer. Poco a poco se irán despejando tus dudas sobre lo que tienes que hacer y encontrarás la fuerza que necesitas para cumplir con tu misión de este momento,

PRÁCTICA AMOROSA: tómate en serio tus momentos de pedir por causas justas y gente querida. Tu oración tiene mucha fuerza.

ENERGÍA MAGNÉTICA: diviértete, eso te dará buenos resultados en múltiples sentidos.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Llegó tu momento para conectar con la abundancia. Seguramente ya tienes mejores ingresos pero aún no son suficientes. Ahora necesitas asumir ciertos riesgos para sacar adelante cualquier proyecto que te dé seguridad, no solo material sino espiritual. El proceso de sanación que estás experimentado tiene que ver con el valor propio, por eso, en la medida que te valores más obtendrás mejores ingresos y mayor tranquilidad. Ayudar a otros puede ser la idea perfecta para activar todo lo que te propongas ¡Protégete de la envidia! aunque no lo creas eso te está perjudicando mucho

PRÁCTICA AMOROSA : conversa mucho con tu pareja o con alguien significativo, eso te ayudará a aclarar la mente.

ENERGÍA MAGNÉTICA: los sueños siempre se pueden hacer realidad, solo requieren perseverancia y paciencia.

Patricia Valderrama en Instagram: @soypativalderrama

LINK ORIGINAL: Estampas

Entornointeligente.com