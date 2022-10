MLB Playoffs 2022: Cómo ver la Ronda de Comodines por ESPN Deportes

Entornointeligente.com /

Los playoffs de las Grandes Ligas de 2022 comienzan el viernes 7 de octubre con un nuevo formato de 12 equipos y una ronda de comodines que podrás ver en su totalidad por ESPN Deportes y la familia de canales de ESPN.

La acción de la ronda de comodines presenta a ocho equipos compitiendo en cuatro series al mejor de tres juegos. Las series se jugarán en el estadio local del equipo mejor sembrado a través de tres días consecutivos, culminando el domingo 9 de octubre, de ser necesario.

Ronda de Comodines en español Mira todos los enfrentamientos de la serie de comodines de viernes a domingo por ESPN Deportes y la familia de canales de ESPN (todos en hora del Este) .

Viernes 7 de octubre • Juego 1: Rays en Guardians, 12:07 p.m. • Juego 1: Phillies en Cardinals, 2:07 p.m. • Juego 1: Mariners en Blue Jays, 4:07 p.m. • Juego 1: Padres en Mets, 8:07 p.m.

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays visitan a los Cleveland Guardians para el primer juego de los playoffs el viernes a las 12 p.m. ET (ESPN Deportes/ESPN) , mientras que los Seattle Mariners juegan esa tarde a las 4 p.m. ET (ESPN Deportes/ESPN) en casa de los Toronto Blue Jays en su primera postemporada en 21 años.

El ganador de Rays-Guardians se enfrentará a los New York Yankees en la SDLA y quien gane entre los Blue Jays-Mariners jugará contra los Houston Astros sembrados No. 1.

Mientras, en la Nacional, los Philadelphia Phillies viajan al estadio de los St. Louis Cardinals para el segundo juego del día del viernes a las 2 p.m. ET (ESPN3/ABC) , y el vencedor se enfrentará en la serie divisional con los actuales campeones de la Serie Mundial, los Atlanta Braves .

Finalmente, los New York Mets reciben a los San Diego Padres en el último de los cuatro juegos de comodines el viernes a las 8 p.m. ET (ESPN Deportes/ESPN) ; el ganador se enfrentará a Los Angeles Dodgers sembrados No. 1.

MÁS: Todo lo que debes saber de los playoffs de las Grandes Ligas

Cómo ver la Ronda de Comodines Mira los juegos por ESPN Deportes, ESPN3 y la familia de canales de ESPN: Descarga la aplicación de ESPN | WatchESPN | TV

¿No tienes ESPN? Consigue acceso instantáneo.

Puedes ver más del béisbol de Grandes Ligas por ESPN+. ¿No tienes ESPN+? Consíguelo aquí.

Calendario completo Liga Americana

Tampa Bay Rays en Cleveland Guardians

Juego 1: Viernes, 12:07 p.m. ( ESPN Deportes/ESPN ) Juego 2: Sábado, 12:07 p.m. ( ESPN3/ESPN2 ) Juego 3*: Domingo, 4:07 p.m. ( ESPN Deportes/ESPN )

*de ser necesario; mejor de 3 (todos los juegos en hora del Este)

Seattle Mariners en Toronto Blue Jays

Juego 1: Viernes, 4:07 p.m. ET ( ESPN Deportes/ESPN ) Juego 2: Sábado, 4:07 p.m. ET ( ESPN3/ESPN ) Juego 3*: Domingo, 2:07 p.m. ET ( ESPN3/ABC )

*de ser necesario; mejor de 3 (todos los juegos en hora del Este)

Liga Nacional

Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals

Juego 1: Viernes, 2:07 p.m. ( ESPN3/ABC ) Juego 2: Sábado, 8:37 p.m. ( ESPN3/ESPN2 ) Juego 3*: Domingo, 8:37 p.m. ( ESPN3/ESPN2 )

*de ser necesario; mejor de 3 (todos los juegos en hora del Este)

San Diego Padres en New York Mets

Juego 1: Viernes, 8:07 p.m. ( ESPN Deportes/ESPN ) Juego 2: Sábado 7:37 p.m. ( ESPN Deportes/ESPN ) Juego 3*: Domingo, 7:37 p.m. ( ESPN Deportes/ESPN )

*de ser necesario; mejor de 3 (todos los juegos en hora del Este)

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com