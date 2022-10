Miguel Herrera asegura la MLS ya está a años luz de la Liga MX

Entornointeligente.com /

El técnico de Tigres , Miguel Herrera, dijo que es positivo que se hagan torneos como la Leagues Cup , pero consideró que la MLS ya está a años luz de la Liga MX , y aunque en lo deportivo México aún tiene superioridad, el futbol de Estados Unidos ya busca competir con España y otros países de Europa.

«Creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS , y la MLS no compite con nosotros. A nivel de liga ya está a años luz de nosotros, ya le quiere ganar a Italia, España e Inglaterra , ni siquiera voltea a ver la liga mexicana. En la cancha me parece que todavía competimos y ganamos varios de los partidos.

«Además, ellos tienen 30 equipos y nosotros 18, van al dos por uno para poder ganar un torneo, reitero, que superan en cantidad. Qué bueno que se puedan hacer torneos así. Algunos equipos lo tomarán como su pretemporada, algunos que no tienen posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer pretemporada porque no los invitan o no tiene ese poder de convocatoria, pues irán; otros irán con la responsabilidad de mantener a la liga mexicana a nivel cancha encima de los equipos de la MLS «, indicó.

Miguel Herrera cree que la MLs ya es superior que la Liga MX. Imago7 Miguel Herrera resaltó el poder económico de la MLS y recordó que los clubes estadounidenses hacen inversiones millonarias para reforzarse en cada temporada.

«En ligas ya no hay competencia, los que seguimos pensando que estamos compitiendo somos nosotros o los medios, pero hace años luz nos dejaron. Ellos ya van y compran un jugador de Argentina de 20 o 25 millones de dólares, van y traen jugadores de Europa, nada más tienen tres o cuatro jugadores franquicia.

«Una franquicia de la liga allá cuesta 100 millones de dólares, y en México creo que habrá seis equipos que valgan eso, los demás no. Es la realidad, y cuando una liga consigue eso, está a otros niveles. Los de la MLS están pensando en competir con los europeos», agregó. Consulta aquí todas las noticias y resultados de Tigres.

Miguel Herrera buscará un partido perfecto ante Necaxa Miguel Herrera habló también sobre el partido de repechaje que tendrán este sábado contra Necaxa en el Estadio Universitario, y a su consideración, deberán hacer un partido prácticamente perfecto si quieren avanzar a los cuartos de final.

Recordó que en la fase regular, el cotejo ante Rayos fue complicado, pero que ya analizaron al rival, saben de las virtudes que tienen y su equipo está listo para enfrentar este compromiso.

Sobre si cree pudiera estar en riesgo su puesto si Tigres pierde en la reclasificación, dijo que él siempre se siente seguro donde está, pero que ya eso es determinación de los directivos solamente.

Tigres enfrentará a Necaxa en la ronda de repechaje del Torneo Apertura 2022. Imago7 «Siempre me siento seguro de donde estoy, trabajo para hacer las cosas y no es fácil hacer un torneo de 30 puntos. Eso ya es decisión de los directivos y siempre trabajo para que las cosas se den, con América hice 11 torneos, y en 10, lo mínimo que hice fueron semifinales y final, en el primer torneo de cuartos de final me corrieron e hice 34 puntos.

«Eso ya es de como les gusta al directivo, si le agradas o tiene la idea de que lo que tú haces, yo no trabajo para que me vaya mal o que los jugadores no hagan puntos y me corran. Por supuesto que pienso en ganar y hacer lo mejor posible, pero hasta ganando y campeón en la selección me quitaron, entonces eso no te garantiza nada, así es el futbol», concluyó.

