Menos es más: este cinturón minimalista de Calvin Klein rebajado en Springfield puede ser el accesorio de la temporada

Entornointeligente.com /

No es casualidad que clásico y básico suenen parecido, tanto que podríamos hacer rima, la realidad es que estos dos términos suelen ir de la mano y traducirse -en términos de moda- en una compra ideal para enriquecer el fondo de armario . Algo que confirma un accesorio tan sencillo como práctico, el cinturón más viral de Calvin Klein .

En Trendencias Meghan Markle: los 23 mejores looks de la duquesa de Sussex Una compra que no sobra, más bien suma, porque con su diseño minimalista en piel de color negro y el único adorno de la hebilla en forma de logo, podemos elaborar un sin fin de looks impecables. Por algo Calvin Klein tiene fama de manejar el estilo minimal, no es casualidad.

Un solo accesorio, infinitas posibilidades La tendencia oversize está genial, pero a veces, nuestra silueta se pierde entre tanta tela y en alguna que otra ocasión apetece marcar cintura. Este tipo de cinturones le da rollazo a una americana de estilo XL y además, favorece un montón.

Otra de las tendencias de la temporada son los pantalones cargo , una apuesta más por el oversize que pide a gritos un cinturón minimalista para equilibrar todo el look .

El minimalismo en el mundo de los accesorios tiene sus cosas buenas, entre ellas que son capaces de encajar a la perfección con el más es más. La prueba la vemos en pasarela con este Zuhair Murad repleto de detalles que se completa con un cinturón negro de piel .

El cinturón de Calvin Klein En Springfield es donde encontramos esta joya de fondo de armario que completará nuestros looks por siempre jamás. Un diseño en piel vegana de color negro con el logo de la marca en plateado que encontramos rebajado por 59,90 41,93 euros .

Cinturón de mujer Calvin Klein en negro

PVP en Springfield 41,93€ Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena Siete botines clásicos que combinan estilo y comodidad a la perfección para llevar 24/7 este otoño-invierno Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias En Trendencias | Cómo funciona Vestiare Collective, trucos para sacarle todo el partido y qué opinan los que lo han probado

Fotos | Imaxtree, Cortefiel.

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com