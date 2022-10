Jugadores de Gimnasia revelan historias sobre lo ocurrido en el partido contra Boca Juniors

Entornointeligente.com /

El partido de la jornada 23 del Campeonato de Argentina entre Gimnasia La Plata y Boca Juniors estuvo marcado por un grave incidente, entre ellos la muerte de un aficionado. El partido fue detenido en el minuto 8 del primer tiempo luego de que una ola de gases lacrimógenos invadiera el estadio y causara molestias a jugadores, cuerpo técnico e hinchas presentes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En el campo, jugadores, comisionados y aficionados intentaron protegerse. Sin embargo, en La Plata se vieron escenas de terror. Nicolás Contín , jugador de Gimnasia , reveló que Erik Ramírez , compañero de equipo, ayudó a su mamá a no desmayarse.

«Cuando vi que la gente empezaba a salir de las gradas, olí el gas. Lo primero que pensé fue en mi familia. Luego empezó a entrar gente y me preocupé. Intenté salir y no pude. Llegó Erik (Ramírez) y la salvó», dijo el delantero.

La situación de Guillermo Enrique fue diferente. El lateral derecho de Gimnasia contó que su hijo, de poco más de dos años, no podía respirar a causa del gas.

«Tengo un bebé de dos años y seis meses y no podía respirar. Cuando entré al vestidor me desplomé. Me imagino a la gente, que también estaba muy enferma. Nos quedamos sin agua, porque Intenté dárselo a la gente. Botellas para poder ayudar».

Jugadores de Gimnasia contaron historias de lo ocurrido ante Boca Juniors en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Getty Images Con Leandro Morales la situación fue similar. El jugador del equipo de La Plata también tiene un hijo pequeño, que llegó al vestuario sin poder respirar a causa de las bombas aturdidoras.

«Escuchamos sobre un niño que perdió un ojo. Esto es una locura. Mucha gente se enfermó. Esperemos que esto esté bien planeado. Y si tienes que jugar sin fanáticos, que así sea. Mi hijo de dos años entró al vestuario sin poder respirar».

El exdelantero de Boca Juniors y actualmente en Gimnasia, Franco Soldano reveló que su padre, quien es médico, fue uno de los que ayudó a la afición en las gradas.

«Fueron los 45 minutos más largos de mi vida hasta que encontré a mi familia. Me subí a las gradas, salí al campo. No sé qué más hice hasta que encontré a mis seres queridos y fue un alivio. Mi padre es médico y atendía a la gente en las gradas».

Confusión afuera crea pesadilla dentro del estadio Según la cadena de televisión «TyC Sports», el motivo de la confusión se debió a que se vendieron más boletos de lo permitido. Aproximadamente media hora antes de que rodara el balón, el estadio Juan Carmelo Zerillo ya estaba lleno.

Como había gente con entradas afuera, intentaron entrar por la fuerza al estadio, pero la policía había cerrado todos los accesos al lugar.

Algunos fanáticos comenzaron a sentirse con molestias físicas. La organización local permitió que los aficionados abandonaran las gradas y permanecieran en el terreno de juego mientras la situación intentaba normalizarse.

Se vio al defensa y capitán de Boca Juniors , Marcos Rojo , ayudando a los aficionados a salir de las gradas y entrar a la cancha. Luego, el partido fue suspendido oficialmente. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre cuándo se reanudará el enfrentamiento.

Boca está en el segundo lugar de la clasificación con 42 puntos. Gimnasia tiene 37 puntos y es sexto.

