Jugadoras del Deportivo Lara sin pasaporte para jugar la Copa Libertadores

Las futbolistas del Deportivo Lara, elenco monarca del balompié femenino; notificaron sobre la situación que están pasando al no recibir la cita por correo del Saime, así como el llamado a la directiva de la institución deportiva de poder realizar los trámites correspondientes (fecha asignada) para poder viajar a la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 que se organizará desde el 13 de octubre en Quito.

En ocho días, las muchachas del equipo ‘rojinegro’ tienen su primer partido (Enfrentan al campeón de Perú) en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y no tienen en sus manos el documento de viaje para disputar dicho partido, ni ése ni contra el América de Cali o Santiago Morning de Chile.

‘Ya pagaron los aranceles pero el Saime no ha querido agilizar el proceso del pasaporte express porque no había material y nosotras, estamos muy angustiadas porque le podrían poner una multa al Depor en dado caso que no se concrete ir a Quito. No obstante, este jueves 06 de octubre nos llegó la información a través de la gerencia del Deportivo Lara que 17 jugadoras no podrán representar a Venezuela’. Indicaron.

Las jugadoras del Deportivo Lara publicaron éste comunicado dónde dan a conocer la situación que vive el equipo de cara a su participación en la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina.

❌ Gran parte del plantel del equipo NO cuentan con pasaporte

