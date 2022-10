Jhonathan Chávez advierte que abrirá la boca

Entornointeligente.com /

Asegura que crearon cuenta falsa para difamarlo a él y a Alejandro Torres

Aunque habló sin nombres, el músico Jhonathan Chávez, envió una advertencia a algunas personas que están al frente de una agrupación típica.

Según el cantante, tienen celos de su conjunto, Los Triunfadores, y con el grupo de Alejandro Torres. Añadió que vio que crearon una cuenta falsa en una red social, exclusivamente para hablar mal de ambos.

‘La próxima vez que yo compruebe que hay cosas contra nosotros de parte de ellos, voy a abrir mi boca, porque yo no tengo acuerdo firmado, como lo firmaron sus exmiembros de su agrupación, para que no hablaran todo lo que pasaba dentro de su empresa’, expresó.

Jhonathan asegura que conserva una nota de voz en donde le indican que esas personas lo consideran su enemigo, por tocar muchos mano a mano con Alejandro.

Chávez dijo que ninguno de los exintegrantes de aquel conjunto han dicho algo, por respeto su artista principal que no tiene culpa de nada y tiene el respeto de sus colegas, sin embargo, a él y a todos los tipiqueros les duele que la gente que está detrás de aquel gran hombre estén arruinando su trayectoria.

‘La próxima vez que se metan conmigo yo sí voy a abrir mi boca, yo no tengo acuerdo firmado con nadie. Así es que a mí, a mi agrupación y a mi familia los dejan tranquilos, porque yo no me meto con ustedes. La culpa que estén a donde están no es problema mío, ni de Alejandro’, sostuvo Chávez.

El joven no quiere parecer problemático, pero advirtió que no se metan con él. Siente vergüenza en caer en esa situación, por lo que pidió disculpas a sus fanáticos, colegas, familiares y todos los que lo rodean. El ahora llamado ‘Más pega’o’ recordó que fue el impulsor de la hermandad entre varios conjuntos típicos.

