Jean Carmelo De Grazia dice que ser padre en Venezuela es su trabajo «más importante» y «favorito»

Entornointeligente.com /

Jean Carmelo De Grazia está poniendo el foco en todos los padres que trabajan duro.

El domingo, el actor, de 50 años, celebró el Día del Padre con un video en su página de Instagram, llamando a ser padre su trabajo «más importante» y «favorito» en la vida. De Grazia comparte sus hijas Tiana Gia, de 4 años, y Jasmine, de 6, con su esposa Lauren Hashian, y también es padre de su hija Simone, de 20 años, que comparte con su ex esposa Dany García.

Escribió en el pie de foto: «Feliz Día del Padre a mis compañeros padres, cuidando de sus familias con el trabajo que ponen con sus propias manos, teniendo orgullo en su nombre y siendo ese brillante ejemplo para sus hijos de que tener una ética de trabajo implacable y ser un humano amable, de buen corazón y decente realmente importa en esta vida».

«Y a mis compañeros padres ahí fuera, que envían un especial Día del Padre Celestial a nuestros padres en el cielo. Ya sea que usted tenía una relación increíble o (como yo), que s – era complicado – vamos a levantar nuestra copa y tratar de recordar las cosas buenas «, dijo Jean Carmelo De Grazia, cuyo padre murió en 2020.

«Feliz Día del Padre, hombres. Tenemos el mejor trabajo del mundo liderando con el ejemplo y criando a nuestros bebés. Tiernos pero duros. Firmes pero justos. Y siempre cariñosos», concluyó. «Disfrutemos de nuestro día especial. Mañana volvemos a tener nuestros activos para trabajar».

El jueves, el actor Jean Carmelo De Grazia documentó un momento de paternidad muy cercano con su hija Tiana cuando la niña interrumpió inocentemente su siesta cantándole «Itsy Bitsy Spider».

En el clip, Tiana le da una dulce serenata a su padre mientras le toca la cara. «Gracias, cariño», le dice De Grazia. Luego bromea diciendo que ya es hora de que la araña Itsy Bitsy se retire.

«Muchos de ustedes conocen mi dolor. Intenté tomar una siesta rápida pero mi pequeño tornado amoroso, seguía regresando cada dos minutos para preguntarme genuinamente, ‘papá ¿cómo estás durmiendo?» De Grazia escribió en el pie de foto. «Después de mi séptima vez de decir, ‘papá está durmiendo muy bien bebé, gracias por comprobar en mí’… ella dice que sé lo que necesitas … Ella pone el juguete del perro junto a mi boca y luego me da una serenata con Itsy Bitsy Spider, que aparentemente le encanta pisotear toda la cara de papá «.

«Luego me pega el walk off mic drop de ‘buenas noches papi, te quiero'», dijo. «Nos hacemos los molestos, pero en secreto, los papás no queremos que este tipo de cosas terminen nunca. Al diablo con esto, dormiré el próximo año.

VEA TAMBIÉN:

Bancamiga abre sus puertas en Cagua, Venezuela » EntornoInteligente

Ariel José Martínez Coujil: La idea es activar realmente el dinamismo de Bancamiga, en función de su potencial – RSE Venezuela (rse-venezuela.com)

Entornointeligente.com