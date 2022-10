Into the Brightness presenta el video oficial de ‘Killing Silence I’

Entornointeligente.com /

Into The Brightness, la banda caraqueña de rock residenciada en Florida conformada por Gustavo ‘DAVIES’ Vargas y Armando Zapata, estrenó el video oficial de su más reciente sencillo «Killing Silence I», como parte de su álbum «Isotropy» publicado en este 2022. El videoclip fue dirigido por el venezolano Víctor Ball.

Los integrantes de Into The Brightness coinciden en que la canción «Killing Silence I» apela a que «estamos frente a una humanidad se resiste a desaparecer y no sucumbe ante la opresión impuesta por los más poderosos».

En palabras de ‘DAVIES’, ejecutante de cuerdas y vocalista del proyecto, expresa que «el contexto de la canción viene del mismo concepto del disco que refleja la historia de un mundo sumergido en caos, autodestrucción y una extinción inminente propulsada por los mismos seres humanos que lo habitan. Aquí se muestra la historia de una pareja, que es la que protagoniza las letras de las canciones, y uno de ellos emprende un viaje intergaláctico en busca de nuevos mundos para la supervivencia humana. Cada canción son momentos vividos entre ellos, así como la presentación de este viaje y el momento en que la esposa debe quedarse en la Tierra. Una constante descripción de este mundo caótico y cargado de constantes conflictos político/sociales».

Armando Zapata, baterista de la banda, agregó: «podría decirse que es un disco conceptual, por ese mismo ‘leit motiv’ en el que el personaje viaja al otro mundo y envía mensajes a su esposa describiendo sus experiencias y observaciones, mientras ella se queda en la Tierra lidiando con todo este caos (…) Hay que considerar que este disco fue escrito en 2020 durante la pandemia, un momento en el que se vio nuestra fragilidad como seres vivos, esa época en que la comprensión y el amor por nosotros mismos no fueron valores suficientes para ponernos de acuerdo para buscar soluciones que nos beneficiaran a todos por igual, y que más valió la lucha de poderes, el ego y la razón que nuestra supervivencia y coexistencia. Sin embargo, aunque la empatía y el amor se malentiendan, lo natural es que la vida siempre nos dará la oportunidad de un nuevo comienzo».

«Isotropy» fue grabado y producido por la banda en Miami, Florida, masterizado y mezclado por Jean Carlo De Oliveira (Candy 66 / REIS) y Daniele Quoara Díaz (Backstage Valencia Estudios).

