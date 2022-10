Fuentes: Barça debate sobre Messi, pero su vuelta se ve lejana

Entornointeligente.com /

BARCELONA — En las oficinas del Barcelona ya ha habido discusiones iniciales sobre el posible regreso de Lionel Messi pero varias fuentes aseguran a ESPN que las distintas partes entienden que a día de hoy se trata de una opción remota.

El futbolista de 35 termina contrato con el Paris Saint-Germain al final de la temporada pero no quiere pensar en su futuro hasta después del Mundial de Qatar.

De esta forma, el Barça, el Inter Miami CF de la MLS, que también está atento a su futuro y el PSG, que quiere renovarle, deberán tener paciencia.

Messi, en su despedida del Barcelona Getty Images El crack argentino llegó a París en agosto de 2021 después de que el Barcelona anunciara que no podía ofrecerle un contrato nuevo debido a su mala situación financiera. Entonces, el club francés y Messi rubricaron un contrato inicial de dos años con opción a una temporada adicional, que sería ejecutable si las dos partes estuvieran de acuerdo.

El PSG pretende ampliar el acuerdo actual después del gran inicio de temporada del argentino (ocho goles ), y voces cercanas al jugador no descartan a ESPN que Messi continue al menos otra temporada más en el Parc des Princes.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dijo en ESPN durante el pasado verano que el «capítulo» de Messi en el Barça «merece un final mejor», mientras que Xavi Hernández tampoco ha descartado de manera pública el regreso del que fue su compañero y es su amigo.

Mientras tanto, el vicepresidente económico del club catalán, Eduard Romeu, afirmó recientemente que ahora sí su llegada sería viable. No obstante, distintas fuentes señalan a a ESPN que el acuerdo en términos de contrato no sería sencillo, a no ser que se rebaje mucho la ficha.

Selecciones Editoriales Messi será baja en el próximo partido liguero, Mbappé es duda 3h Lo mejor de Lionel Messi, En Primera Persona desde París 20h Lionel Messi, En Primera Persona: «Seguramente este sea mi último Mundial» 22h 2 Relacionado Además, hay que tener en cuenta que el Barcelona sigue debiendo dinero al futbolista y al padre y agente del jugador.

Messi, del mismo modo, también conoce interés de un Inter Miami que desde hace tiempo que mantiene contacto con el entorno del jugador. En ese sentido, para Messi el proyecto iría más allá del aspecto deportivo y los ejecutivos de la franquicia de Florida están convencidos de poder seducirlo.

