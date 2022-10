‘Es un extraterrestre’: Loas de LeBron para Wembanyama

Entornointeligente.com /

Victor Wembanyama se ha robado las primeras planas de la NBA durante los últimos días. Ahora, incluso LeBron James está impresionado por él.

Wembanyama, un centro de 7 pies 4 pulgadas proyectado como la primera selección general en el draft de la NBA , anotó 37 puntos el martes por la noche contra el G League Ignite y Scoot Henderson, la segunda selección proyectada. Wembanyama juega para el equipo profesional francés Metropolitan 92.

Ese partido, jugado en Henderson, Nevada, contó con la presencia de las estrellas de la NBA Chris Paul y Devin Booker , junto con las jugadoras de la WNBA A’ja Wilson y Chelsea Gray de Las Vegas Aces.

«Él es bueno», dijo Gray sobre Wembanyama. «Ser tan grande y tan alto con habilidades de base es genial».

King James lo llevó un paso más allá el miércoles después del partido de pretemporada de Los Angeles Lakers contra los Phoenix Suns .

«Todo el mundo lo están etiquetando como unicornio, hablando de eso», dijo James. «Todo el mundo ha sido un unicornio durante los últimos dos años, pero él es más como un extraterrestre. Nunca he visto, nadie nunca ha visto a alguien tan alto como él, pero tan fluido y elegante como él en la cancha».

«… Su habilidad para poner el balón en la cancha, disparar tiros en salto desde el poste, triples, atrapar y disparar triples, bloquear tiros… Sin duda es un talento generacional».

Por su parte, Wembanyama se describe a sí mismo en otros términos.

«Siempre he tratado de ser original», dijo a The Associated Press . «Único, esa es la palabra. Mi objetivo es ser como algo que nunca has visto».

El hype por Wembanyama está en marcha. Adrian Wojnarowski y Jonathan Givony de ESPN informaron que no hay ningún plan para que Wembanyama no juegue antes del draft de junio. Eso probablemente no ralentizará las comparaciones.

«Es un Durant de 7 pies 4 pulgadas que bloquea tiros, y ni siquiera está cerca de lo que será», dijo un gerente general de la NBA a Wojnarowski y Givony. «Será el jugador más publicitado desde LeBron».

Su combinación de habilidades increíbles con una altura que cambia el juego definitivamente está llamando la atención: solo eche un vistazo a cuánto se eleva sobre el centro de 7 pies y 1 de los Minnesota Timberwolves , Rudy Gobert .

