el clásico de N64 pone rumbo al Paquete de expansión de Nintendo Switch Online

Entornointeligente.com /

No hay dos sin tres. Tras un nuevo avance para los muy esperados Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y ofrecer el primer tráiler de Super Mario Bros. La Película, la Gran N redondea el día poniendo fecha y gameplay al siguiente clásico del Paquete de expansión de Nintendo Switch Online: Pilotwings 64 dará el salto de N64 a Switch el próximo 13 de octubre. ¡Prepárate para los castañazos a escala épica!

La secuela de Pilotwings del Cerebro de la Bestia compartió las dos bases que fundamentaron su razón de ser: ofrecer una propuesta de juego divertida y original al tiempo que se le daba al jugador un vistazo de la tecnología de vanguardia de la nueva consola de Nintendo. En el caso de N64, un verdadero despliegue de las alucinantes posibilidades 3D de la máquina. Eso sí, la premisa no podía ser más disparatada.

En esencia, Pilotwings 64 es una suerte de academia de pilotos muy poco ortodoxa. En lugar de seguir la fórmula de Flight Simulator, para obtener nuestra licencia con cualquiera de los seis pintorescos aspirantes deberemos superar pruebas tan locas como hacer luchar contra un enorme robot pilotando un girocóptero o hacer de bala humana. Ahora bien, también hay desafíos más tradicionales que implican atravesar aros a lo Superman 64.

De hecho, el para ser justos lo cierto es que el juego del Hombre de Acero de Titus llegó mucho después: Pilotwings 64 fue uno de los poquísimos títulos de lanzamiento de N64 junto con Super Mario 64 en Japón y posteriormente repetiría ese honor en Estados Unidos y el Viejo Continente. Con todo, la saga no fue mucho más lejos: en 2011 se estrenó Pilotwings Resort y ahí quedó la cosa.

Un clásico renacido de la mítica N64

La versión de Nintendo Switch incluye todas las mejoras de los clásicos de N64, incluyendo un apartado visual bastante más nítido que el original. Con todo, es uno de esos juegos que piden jugarse con el mando clásico de la bestia de 64 bits de Nintendo. La buena noticia es que de vez en cuando éstos asoman en la tienda oficial de My Nintendo Store. La no tan buena es que cuando aparecen son un visto y no visto.

Como nota final, Pilotwings 64 no se encuentra disponible en la eShop: está disponible en Swicth únicamente a través de la suscripción al Paquete de expansión de Nintendo Switch Online. por 39,99 euros tendremos una colección enorme de juegos de NES, SNES, N64, Mega Drive y las expansiones de Mario Kart 8 Deluxe , Animal Crossing: New Horizons y Splatoon 2.

Quizás, Pilotwings 64 no sea el juego más atractivo de los ya anunciados para el Paquete de expansión de Nintendo Switch Online, pero es incuestionable que es un trocito esencial del legado de Nintendo 64. No ha envejecido tan bien como otros clásicos pero, ¿cómo negarse a su surrealista propuesta de academia de pilotos que aprenden a base de ensayo y error?

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com