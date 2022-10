Edinson Cavani: «Luego del 1-6 ante el Barcelona con el PSG comencé a hacer terapia»

Entornointeligente.com /

Edinson Cavani , delantero uruguayo del Valencia , conversó esta semana sobre la importancia de la salud mental, habló de Federico Valverde y Cristiano Ronaldo , y afirmó que en la actualidad se está perdiendo la esencia del fútbol.

El delantero uruguayo destacó la importancia de la salud mental, desde su experiencia personal EFE En una entrevista con el sitio web relevo.com , Cavani subrayó la felicidad que le dio volver a jugar oficialmente, ya sumando partidos con su nuevo equipo en La Liga.

«Ya jugar me llena, pero tengo que ponerme fino , estar tranquilo porque las cosas no pueden ser ya. Es un equipo nuevo, con compañeros que no conoces, así que se necesita un tiempito. El técnico Gennaro Gattuso me dijo que empezara poco a poco, pero que me veía bien y tenía que jugar. A mí me gustan los desafíos» , aseguró.

Cavani dijo estar ‘con una visión más certera de lo que es la vida’: «Puede ser que esté más sereno, trabajo bastante también para estabilizar las emociones y aprender, sobre todo».

El uruguayo indicó que ha hecho terapia durante muchos años y reveló: «La primera vez que comencé a hacer terapia fue tras la remontada del Barcelona al PSG en la UEFA Champions League del 2017 (donde el Barça ganó 6-1 en el Camp Nou tras perder 0-4 en París por los octavos de final)».

» Me había afectado bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos… Me preguntaba: ‘¿Tengo un problema en la cabeza?’ Fui al doctor del PSG , al que amo, y me dijo que lo que me está pasando, le pasa a muchas personas en distintos ámbitos. Me di cuenta de que no era un superhéroe «, destacó el delantero en Relevo . Selecciones Editoriales Gattuso sobre Cavani: «No conozco ningún delantero que no sufra si no hace goles» 21h Edinson Cavani contó cómo fue su primer encuentro con Gennaro Gattuso 15d Edinson Cavani: «Desde que se empezó a decir que podía venir a Valencia, se notaba el cariño de la gente» 15d 2 Relacionado

SU VISIÓN SOBRE FEDE VALVERDE Y CRISTIANO RONALDO Cavani también fue consultado sobre algunas figuras del fútbol mundial. Por ejemplo, señaló sobre el portugués Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en el Manchester United en la temporada 2021/22: «Con él hablábamos mucho, cenábamos varias veces juntos, compartíamos muchos pensamientos sobre el fútbol».

«Teníamos una historia de vida diferente, pero ambos venimos de abajo y cuando eso pasa, cuando le dedicas tanto esfuerzo para brindar a tu gente mejores oportunidades, aprendes muchas cosas. T eníamos una ideología de vida bastante parecida. Es un tipo natural. En las distancias cortas es mucho más cercano . Siempre piensa en trabajar y mantener ese nivel. Está en todos los detalles», manifestó el uruguayo.

Luego destacó sobre su compatriota Federico Valverde , volante del Real Madrid : «En la Selección hemos compartido poco porque somos de generaciones diferentes. Los jóvenes se juntan más con los de su edad, pero no me sorprende su presente».

«No sólo que haya crecido de una manera brutal en estos últimos dos años, lo que ha mejorado, sino también cómo se ha adaptado al fútbol europeo. Irse a Deportivo La Coruña y hacer experiencia. Volvió al Real estando a la altura. Sigue esa fidelidad al trabajo del futbolista uruguayo. Además, aceptamos los desafíos sin importar dónde estés, apretamos los dientes. Se ha ganado un nombre en el fútbol europeo» , enfatizó.

EL FÚTBOL MODERNO Por último, Cavani fue crítico sobre el fútbol actual y dijo: «Se está perdiendo la picardía con toda la tecnología, las redes sociales… Estamos formando jugadores de fútbol que tienen que cumplir más con un perfil de Play Station. He escuchado a compañeros que no saben si el fútbol les gusta. Quizás les gusta más el salir en Instagram, jugar a videojuegos…»

«Yo tengo mi forma de vivir y el fútbol es una forma de vida, no es una cosa aparte. En Manchester, hubo situaciones en las que hablaba de que al fútbol, en un momento de mi carrera, lo empecé a tomar como una escuela, donde tenemos que estar abiertos a aprender de los entrenadores, compañeros… Si no, terminas tu carrera vacía», expresó.

Y concluyó: «Acabas con dinero y posibilidades, pero si no utilizas el fútbol para aprender lo que es la vida, no sirve. Tengo las ideas bastante claras, no tengo el librito de la felicidad, pero esta es la manera en la que yo creo que debe ser mi forma de vida. Nunca me excedí en mis logros, me equivoco porque soy un ser humano».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com