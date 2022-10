Al mejor estilo de Jim Carrey: Dile adios a estos alimentos

Entornointeligente.com /

Conoce más sobre la increíble alimentación que lleva el reconocido actor. 06 de octubre 2022 · 23:39 hs ¿Cuál es la idea? Siga una dieta maravillosa como la de Jim Carrey para mejorar su salud y bienestar Hay muchas cosas interesantes que aprender sobre el gran hombre.

En particular, he estado leyendo sobre la «dieta dichosa» que sigue Jim. Y resulta que es bastante bueno.Que debería mejorar su salud y bienestar, así que preparé una descripción general para que todos lo prueben y también puedan sentir los beneficios.

¿La gente debería hacer esto porque…? Se trata de una dieta sana y equilibrada que cubre todos los principales grupos de alimentos; por lo tanto, satisfará todas sus necesidades nutricionales y no debería sentir hambre, es una dieta muy limpia y elimina muchos alimentos tóxicos que no son buenos para tu cuerpo. Si sigues esta dieta e incluyes algo de ejercicio regular, deberías tener más energía;

Y tenga una mente más aguda con menos caídas de energía por la tarde, es simple y barato de seguir, por lo que la mayoría de la gente puede probarlo.

Según Jim, esta dieta le ha aportado «claridad, satisfacción, juventud y longevidad». Y ciertamente se ve bien en él, por lo que definitivamente vale la pena intentarlo.

¿Cómo lo haces? Coma muchas verduras: apunte a 5-7 al día como mínimo

Debe haber más vegetales que cualquier otra cosa en su plato.

Come un arcoíris de colores. Y trate de cambiar entre los tipos de verduras cada semana para obtener una variedad. Incluya muchas verduras de hojas verdes como la col rizada, la espinaca, el berro, la rúcula y la acelga. Además, verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y el repollo, estos están llenos de nutrientes, con muchos beneficios para la salud.

Disfruta de más Legumbres Las legumbres también son una opción saludable, ya que son bajas en grasas y ricas en fibra, debido a que están llenos de proteínas, pueden usarse para reemplazar la carne como proteína. Y te llenan para que no sientas hambre.

Come más granos Estamos hablando de cereales integrales sin gluten en lugar de cereales procesados que vienen con un montón de beneficios para la salud.

Elimina el trigo de tu dieta Esto podría ser un poco más difícil para algunas personas porque el trigo se encuentra en muchos aspectos de nuestra dieta. Así que cosas como el pan, los pasteles y la pasta contienen trigo. Afortunadamente, hay muchos otros granos que podrías usar, como Centeno, Cebada, Amarinto, Quinoa, Arroz y Maíz y ahora hay algunos rangos increíbles sin gluten. Pero trate de evitar los alimentos procesados en exceso, ya que están llenos de aditivos.Notarás una diferencia en cómo te sientes muy rápidamente.

La mayoría de las personas reportan una reducción en la hinchazón, más energía y mejor sueño.

Aceites para cocinar y ensaladas Jim usa aceite de oliva, que es una excelente opción. Use aceite de oliva prensado en frío para aderezos para ensaladas y aceite de oliva ligero para freír.

No más azúcar El azúcar es malo para la salud y también para los dientes, por lo que su cuerpo realmente le agradecerá que lo elimine. Se ha relacionado con muchas enfermedades y también es muy adictivo.

El azúcar puede ser difícil de evitar, por lo que realmente necesitas leer las etiquetas de los alimentos.

O incluso mejor, evite los alimentos procesados por completo y coma sólo alimentos integrales. Así sabrás lo que estás comiendo. Pero si eres goloso, ¡no te preocupes!, todavía hay cosas que puede incluir para obtener ese toque de azúcar.

Jim ha declarado que usa miel para endulzar su té y Stevia, que es un sustituto del azúcar. Al eliminar el azúcar notarás que tu piel mejora y sus niveles de energía aumentarán y se mantendrán nivelados durante todo el día. Además perderás peso, grasa abdominal y aumentarás la salud de tu corazón.

Evite la cafeína Evitar la cafeína es otro desafío para muchas personas. Sabemos que el café tiene el mayor contenido de cafeína. Pero, ¿sabías que el té también contiene cafeína? Afortunadamente, eliminar la cafeína de su dieta tiene muchos beneficios excelentes:

Si estuviera comprando cafés para llevar, ahorrará mucho dinero

Reducirás tu presión arterial

También reducirá tus niveles de estrés y ansiedad.

Y mejora tu sueño y tu estado de ánimo.

Muchas personas confían en el café y el té para continuar durante el día.

La cafeína es muy adictiva, por lo que es posible que deba reducir su consumo por etapas. (Y esté atento a los síntomas de abstinencia; no se preocupe, pronto pasarán). Pero hay algunas alternativas encantadoras que puedes probar.

Deshazte de los lácteos Los productos lácteos incluye leche, nata, yogur y queso. Muchas personas no se dan cuenta de que son intolerantes a la lactosa, lo que significa que su cuerpo no puede procesar productos lácteos y esto puede causar problemas y la leche producida en masa contiene muchas hormonas que pueden tener un efecto negativo en el cuerpo.

Hay muchos beneficios al eliminar los lácteos, que incluyen:

Mejora de la salud de la piel

hinchazón reducida

Digestión mejorada

Posible pérdida de peso

Función tiroidea mejorada

Aumento de los niveles de energía

Además, una dieta sin lácteos es mucho más amable con el medio ambiente (¡y con las vacas!)

El queso es probablemente uno de los alimentos lácteos más difíciles de abandonar para la mayoría de las personas. Pero ahora hay muchas alternativas sin lácteos disponibles que son fáciles de encontrar.

Evite el alcohol y las bebidas gaseosas, ya que ambos están cargados de azúcar. Hay muchas razones para reducir el consumo de alcohol, y además de eliminar las bebidas gaseosas.

Los beneficios de evitar ambos incluyen:

Disminución del riesgo de cáncer

Función cardíaca mejorada

Mejor función cerebral, incluida la memoria y la salud mental.

Sistema inmunológico mejorado

Pérdida de peso

Pero el alcohol es adictivo incluso en dosis relativamente pequeñas, así que no se sorprenda si necesita ayuda para hacerlo.

¡Huevos, huevos, huevos! Los huevos son una gran fuente de proteínas, ya que están llenos de nutrientes y ofrecen una gran variedad de beneficios para la salud. Incluido:

Salud ocular mejorada

Enfermedades del corazón y prevención del cáncer.

Fortalecimiento muscular y óseo

Así que asegúrese de incluir huevos en esta dieta al igual que Jim.

¿Qué comes cuándo quieres un bocadillo? Jim come galletas saladas sin gluten con mantequilla de almendras que le ayudarán a evitar los bajones de energía. Pero también podrías probar:

Palitos de zanahoria y hummus

Rodajas de manzana con mantequilla de maní orgánica

Pieza de fruta con un pequeño puñado de frutos secos como almendras, nueces, anacardos

Medio aguacate en rodajas sobre una rebanada de pan de centeno

Todo lo cual te ayudará a dejar de sentir hambre entre comidas.

Golosinas afrutadas La fruta es el dulce de la naturaleza. Pero todavía están llenos de azúcar natural. Por lo tanto, debe intentar limitar su consumo a 3 piezas al día. Al igual que con las verduras, trate de comer un arcoíris de variedades. Y apunte a los que tienen menos azúcar y más fibra, además de muchos nutrientes Las bayas son fantásticas para picar, además, están llenos de antioxidantes que ayudan a proteger tu cuerpo.

Carne y pescado Si sigues el plan de dieta de Jim obtendrás una buena cantidad de proteína vegetal. Pero Jim también incluye algo de carne y pescado en su dieta, es probable que se trate de carnes orgánicas magras como el pollo y el pavo. Trate de incluirlos en su dieta solo 1-2 veces por semana, y evita las carnes rojas como la ternera, el cerdo y el cordero.

Trate de comer pescado entre 1-2 veces por semana. Incluidos los pescados azules como el salmón, la caballa, las anchoas, las sardinas y los arenques. Cómo apoyan la salud del cerebro y el corazón, así como los ojos, la piel y los huesos.

Trate de asegurarse de comprar pescado capturado de manera sostenible, si es posible. Es posible que también incluya algo de pescado blanco en la dieta.

Evite comer pescados más grandes ya que tienen niveles más altos de mercurio.

¡Agua, agua por todas partes! Este es el líquido más barato y saludable que puede poner en su cuerpo.La mayoría de las personas no beben suficiente agua. Compre una botella de agua o tome un vaso grande y trate de beber 1-2 litros al día.

Dejar el tabaco Si fuma o usa productos de tabaco, entonces se encuentra en la categoría de mayor riesgo para la mayoría de las enfermedades. Todo el mundo sabe que es malo para ti y, afortunadamente, se está volviendo menos aceptable socialmente.

Pero también es muy adictivo, por lo que puede ser difícil dejarlo. Entonces, si quieres rendirte, es posible que necesites ayuda. Y finalmente tratar de hacer ejercicio todos los días. A Jim le gusta correr, pero caminar, andar en bicicleta y nadar también son excelentes maneras de mantenerse en forma. Además de deportes y otras actividades como el senderismo y la escalada. Encuentra uno que funcione para ti y conviértelo en un hábito.

Con información de Stuff to do at home.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com